Казахстанцы массово меняют стратегию сбережений: срочные депозиты выросли в пять раз

Вклады населения в банках РК впервые в истории превысили 30 трлн тенге. На фоне замедления инфляции, укрепления тенге и высоких ставок у вкладчиков появился новый стимул менять привычную тактику сбережений, сообщает Zakon.kz.

Высокие ставки: кто успел, тот и заработал

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), за семь месяцев объем срочных депозитов в банках увеличился в пять раз – с 1,1 до 5,6 трлн тенге. Только за второй квартал 2026 года он вырос на 535,2 млрд тенге, или 10,5%.

Причина такого изменения просматривается в динамике ставок. Большую часть квартала по отдельным депозитным продуктам банки предлагали 20-20,5% годовых, а базовая ставка до июня составляла 18%.

Интересна динамика мая-июня 2026 года, когда общий объем депозитов физлиц вырос на рекордные 1,9 трлн тенге и превысил 30 трлн тенге. Причем 96% прироста пришлось на вклады в тенге.

В КФГД связывают такой результат в том числе с ожиданием снижения базовой ставки.

"Ожидание от снижения базовой ставки до 17,00% привело к тому, что вкладчики поспешили внести деньги на банковские счета по "старым" условиям до того, как банки снизят ставки вознаграждения вслед за базовой ставкой". КФГД

5 июня Нацбанк действительно снизил базовую ставку на один процентный пункт – до 17%. При этом ставки по депозитам не обязаны меняться одновременно: банкам требуется время для пересмотра условий.

Доллар сдал позиции – и дело не только в курсе

Еще одно изменение произошло в валютной структуре сбережений. Доля депозитов в иностранной валюте за квартал снизилась на 1,1 процентного пункта и достигла 19,8% – и это тоже впервые в истории.

При этом сами остатки на валютных счетах почти не изменились. Их номинальный прирост составил 77,8 млрд тенге, но 67% этой суммы связано с переоценкой валютных средств из-за изменения курсов. Реальное увеличение составило только 25,6 млрд тенге, или 0,4%.

"Это достижение стало результатом многолетней работы, которая была инициирована Национальным банком в 2015 году, когда доля валютных вкладов населения достигала 80%". КФГД

Деньги выбирают срок, а не свободу

Пятикратный рост срочных депозитов не означает, что все остальные виды вкладов сокращаются. Несрочные депозиты в тенге за квартал увеличились на 3,2%, до 9,7 трлн тенге, и остаются крупнейшим депозитным продуктом.

А вот сберегательные депозиты в тенге сократились на 7,2%, до 2,5 трлн тенге. Поэтому изменение структуры рынка связано не только с ростом общего объема накоплений, но и с перераспределением средств между разными инструментами.

Снижение базовой ставки уже начало отражаться на депозитном рынке. Средняя доходность несрочных вкладов во втором квартале оставалась на уровне 15,2%, тогда как по срочным и сберегательным продуктам изменения ставок происходили неодинаково в зависимости от срока и возможности пополнения.

"Доходность депозитов снижается постепенно, а "временной лаг" между изменением базовой ставки Нацбанком и снижением ставок по депозитам позволяет вкладчикам разместить средства на депозитах "по старым условиям", еще больше увеличивая выгоду депозитных продуктов на фоне замедляющейся инфляции". КФГД

В конце отметим, что КФГД не ожидает, что снижение ставок приведет к сокращению депозитной базы – банковские депозиты стали основным инструментом накопления, при этом объем накопленных на депозитах средств уже на 11,5% превышает пенсионные накопления.

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