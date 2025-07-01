Доллар США катится вниз: минимум 2022 года пройден и впереди – новое "дно"

Индекс доллара США продолжает стремительно снижаться: пять дней назад Zakon.kz cообщал о падении DXY ниже 97 пунктов, а сегодня, 1 июля 2025 года, показатель достиг 96,1 пункта, и падение только усиливается.

Отметим, что это одно из самых драматичных падений американской валюты – ведь еще в начале года, после инаугурации Дональда Трампа, DXY составлял 110 пунктов. Теперь же индекс демонстрирует самое резкое падение с 1973 года, и этот обвал вызывает серьезную обеспокоенность среди инвесторов и финансовых аналитиков по всему миру.

DXY – это ключевой индикатор стоимости американской валюты, одной из самых значимых для глобального рынка. Он рассчитывается по отношению к корзине из шести основных валют: евро, японской иене, швейцарскому франку, британскому фунту, канадскому доллару и шведской кроне.

DXY: минус 12% за полгода

Вот хроника падения валюты США за последние шесть месяцев, сделанная нами на основе показателей ведущей финансовой платформы Investing:

13 января 2025: DXY 109.8

20 февраля 2025: DXY 106.2

15 апреля 2025: DXY 99.9

15 мая 2025: DXY 100.8

1 июля 2025: DXY 96.327.

Таким образом, DXY сейчас находится вблизи своих минимумов января трехлетней давности, и его потери за полгода составили примерно 12%.

Фото: Zakon.kz

Две основные угрозы для доллара

Основными катализаторами падения доллара выступают два мощных фактора: возобновление торговых войн и растущая неопределенность вокруг руководства Федеральной резервной системы США.

Финансист Арсен Темирбаев обозначает ключевую проблему так:

"Стабильность доллара как резервной валюты после объявления новых пошлин президентом Трампом сильно пошатнулась. Ведь все тарифные войны США направлены против крупнейших держателей долга: это Европа, Китай, Япония, Мексика и Канада. В ответ они начали снижать долларовую долю своих валютных резервов, поэтому DXY и полетел вниз". Арсен Темирбаев

До возобновления действия тарифов Трампа против целого ряда стран осталось всего 10 дней. При этом, по оценке Bloomberg, вероятность того, что Белый дом сможет провести обещанные масштабные реформы в мировой торговле, крайне мала. Это подтверждается анализом уже заключенных соглашений с Китаем и Великобританией, которые, как подчеркивает агентство, не решают основные проблемы и оставляют множество деталей для дальнейшего обсуждения.

Параллельно СМИ активно обсуждают вторую ключевую причину падения доллара – возможную смену главы ФРС Джерома Пауэлла, особенно на фоне его конфликта с Дональдом Трампом, который активно выступает за снижение ключевой ставки.

Валюты растут на фоне слухов

Спекуляции относительно скорой отставки Пауэлла уже оказывают ощутимое влияние на валютные рынки. Вот простой пример. Фунт стерлингов вырос по отношению к доллару на 0,5%, до 1,3725, достигнув самого высокого уровня с января 2022 года, после того как в статье в Wall Street Journal указывалось, что Дональд Трамп обдумывает возможность скорейшего объявления имени нового председателя ФРС. С начала года фунт вырос на 8,7% по отношению к доллару – но, разумеется, не только из-за провала американской валюты. Свою роль сыграло много факторов, в том числе и ослабление опасений рецессии в Великобритании.

Ранее мы рассказали, что доллар упал почти до четырехлетнего минимума и по отношению к евро. Курс евро к доллару (EUR/USD) вырос до 1,17 в последний день июня на фоне общей слабости доллара. Таким образом, только за последний месяц курс евро к доллару укрепился более чем на 2%.

В конце отметим, что на судьбу тенге вся эта "долларовая мелодрама" никак не влияет. Как сообщил сегодня Нацбанк РК, по итогам июня 2025 года курс тенге ослаб на 1,7%, до 519,73 тенге за доллар.