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Финансы

Индекс доллара упал до минимума с 2022 года: что повлияло на снижение валюты

доллар, индекс, динамика, США, ФРС, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 14:16 Фото: freepik
Какие события на этой неделе повлияли на существенное падение индекса американской валюты – в материале Zakon.kz.

Индекс доллара упал на 0,5% – до 97,2 пункта, рекордного минимума с 2022 года. Аналитики АФК отмечают, что защитные активы продолжают демонстрировать смешанную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении монетарной политики ФРС и обсуждаемого президентом США раннего выдвижения кандидатуры нового главы Федрезерва.

Фото: Zakon.kz

По данным Trading Economics трейдеры активизировали ставки на снижение ставок ФРС. Уточняется, что глава ФРС Джером Пауэлл занял "мягкую позицию" во время недавнего выступления в Конгрессе, заявив, что при отсутствии инфляционного давления со стороны тарифов ФРС продолжила бы цикл снижения ставок.

Также появились сообщения о том, что президент Дональд Трамп может объявить о своем кандидате на пост следующего главы ФРС уже в сентябре или октябре.

На данный момент рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июле в 23%, а в сентябре — уже в 93%. В то же время, Белый дом помог ослабить напряженность на рынках, преуменьшив значимость приближающихся сроков введения тарифов, что снизило опасения по поводу затяжного торгового конфликта.

Добавим, что доллар также ослаб до самого низкого уровня за три с половиной года по отношению к евро и фунту стерлингов, а также достиг многомесячных минимумов по отношению к другим основным валютам. Официальный курс доллара к тенге также снизился с 521,57 тенге в понедельник, 23 июня до 518,34 тенге в пятницу.

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Ольга Кудряшова
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