Доллар продолжил снижение на торгах 1 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,29 тенге, снизившись еще на 0,44 тенге.

Средневзвешенный курс рубля составил 6,62 тенге (+0,01).

Торгов по юаню не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,9-521,1 тенге, евро – по 609-613 тенге, рубли – по 6,51-6,63 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 1 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,21%, до 66,88 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,18%, до 65,23 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,64 тенге, евро – 609,23 тенге, рубля – 6,62 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 июля, можно здесь.