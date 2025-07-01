Доллар продолжил снижение на торгах 1 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,29 тенге, снизившись еще на 0,44 тенге.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,62 тенге (+0,01).
Торгов по юаню не проводилось.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,9-521,1 тенге, евро – по 609-613 тенге, рубли – по 6,51-6,63 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 1 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,21%, до 66,88 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,18%, до 65,23 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,64 тенге, евро – 609,23 тенге, рубля – 6,62 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 июля, можно здесь.