#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.64
609.23
6.62
Финансы

Доллар продолжил снижение на торгах 1 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:41 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,29 тенге, снизившись еще на 0,44 тенге.

Средневзвешенный курс рубля составил 6,62 тенге (+0,01).

Торгов по юаню не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,9-521,1 тенге, евро – по 609-613 тенге, рубли – по 6,51-6,63 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 1 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,21%, до 66,88 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,18%, до 65,23 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,64 тенге, евро – 609,23 тенге, рубля – 6,62 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 июля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Доллар США катится вниз: минимум 2022 года пройден и впереди – новое "дно"
Финансы
15:04, Сегодня
Доллар США катится вниз: минимум 2022 года пройден и впереди – новое "дно"
Почему в Казахстане доллар сдает позиции, а владельцы депозитов переносят сбережения в тенге
Финансы
14:38, Сегодня
Почему в Казахстане доллар сдает позиции, а владельцы депозитов переносят сбережения в тенге
KTZE Commerce признана "Компанией года-2024"
Финансы
12:59, Сегодня
KTZE Commerce признана "Компанией года-2024"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: