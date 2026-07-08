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Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 15:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,98 тенге, снизившись еще на 2,76 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,11 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня составил 68,97 тенге (-0,57).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,4 – 470,6 тенге, евро – 529,7 – 535,3 тенге, рубля – 5,79 – 5,94 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 июля.

Так, цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 22 июня. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,87% относительно предыдущего закрытия – до 78,51 доллара за баррель, кроме того, показатель впервые с 22 июня превышал отметку в 79 долларов.

Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,72% – до 74,47 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 472,03 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 6,11 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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