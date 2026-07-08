Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,98 тенге, снизившись еще на 2,76 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,11 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня составил 68,97 тенге (-0,57).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,4 – 470,6 тенге, евро – 529,7 – 535,3 тенге, рубля – 5,79 – 5,94 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 8 июля.
Так, цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 22 июня. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,87% относительно предыдущего закрытия – до 78,51 доллара за баррель, кроме того, показатель впервые с 22 июня превышал отметку в 79 долларов.
Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,72% – до 74,47 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 472,03 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 6,11 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 июля, можно здесь.