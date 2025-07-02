Топ вопросов о коллекционных монетах Нацбанка: где посмотреть, сколько стоят и как купить

Около 600 видов монет и свыше 30 серий. Коллекционные монеты – это история, искусство и культурный код страны в миниатюре. Почему монеты выпускают ограниченным тиражом? Как купить и где посмотреть? Zakon.kz собрал самые популярные вопросы о коллекционных монетах.

Зачем Нацбанк выпускает коллекционные монеты?

Коллекционные монеты – это специальные монеты, которые центральные банки стран мира выпускают в ограниченном количестве. Они не используются в повседневных расчетах и изготавливаются из драгоценных металлов, в основном из золота и серебра, а также из недрагоценных металлов и их сплавов.

Главная цель выпуска коллекционных монет Национального банка – рассказать о Казахстане миру и сохранить культурное наследие. Через монеты Нацбанк популяризирует страну, подчеркивает ее историческую идентичность, продвигает природные достопримечательности страны и отдает дань памяти предкам, оставившим яркий след в истории становления и развития государства.

Факт: За 30 лет выпущено около 600 видов коллекционных монет, объединенных в свыше 30 тематических серий.

Какая серия монет самая большая?

Одна из наиболее массовых серий монет Нацбанка – "Выдающиеся события и люди".

Факт: За пять последних лет в серию вошли порядка 27 видов монет из драгоценных и недрагоценных металлов общим тиражом более 270 тыс. штук.

Монеты посвящали историческим личностям Казахстана, среди которых такие выдающиеся деятели, как Абай Кунанбаев, Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин, Турар Рыскулов, Талгат Бигельдинов, Маншук Маметова и многие др.

Сегодня из действующих серий наиболее популярны на казахстанском и зарубежных рынках серии "Космос", "Сокровища степи", "Флора и фауна Казахстана", "Культовые животные – тотемы кочевников" и "Магические символы".

Фото: Нацбанк РК

Почему тираж монет ограниченный и кто его определяет?

В отличие от циркуляционных монет, которыми казахстанцы пользуются каждый день и которые чеканят многомиллионными тиражами, коллекционные монеты выпускают в небольшом количестве. Ограниченный тираж коллекционной монеты обусловлен тем, что она чеканится один раз и больше не изготавливается.

Их тематику разрабатывают специалисты-дизайнеры, а затем рассматривает и утверждает Правление Нацбанка. Это позволяет заранее спланировать производство, закуп материалов и распределить загрузку производственных мощностей Казахстанского монетного двора на два года вперед.

Факт: При планировании выпуска коллекционных монет Правление утверждает тиражи по каждой отдельной монете – учитывается технологическая сложность производства монеты, ее стоимость, а также спрос на монеты из аналогичной серии.

А как на практике рассчитывают тираж?

Тиражи монет часто зависят от технологических ограничений. Например, монеты Balqash alabuǵasy (Балхашский окунь) и Aq tuńǵiyq (Кувшинка белая) были изготовлены тиражом в количестве всего по 500 штук каждая.

При изготовлении "Балхашского окуня" применялась инновационная 3D технология чеканки со сверхвысоким рельефом, составляющим 17 мм. Дизайнеры изменили наклон оси рыбы по вертикали до 10 градусов, добавили детали в ультравысоком рельефе и сделали зеркальную поверхность фона волнистой с нанесением радужного изображения чешуи Балхашского окуня.

Фото: Нацбанк РК

Факт: Казахстанский монетный двор первым в мире смог изготовить подобную монету, параллельно разработав свои технологические "ноу-хау".

Особую технологию использовали и при создании монеты "Кувшинка белая". Помимо высокого рельефа, создатели заполнили поверхность монеты прозрачной эмалью для имитации водной поверхности с песчаным дном и камнями.

Кстати, обе монеты были высоко оценены международным монетным сообществом.

Какие монеты раскупают сразу, а какие нет?

К примеру, в 2022 году Нацбанк выпустил коллекционные монеты, посвященные юбилейным датам со дня рождения выдающихся деятелей Казахстана – 125-летию Мухтара Ауэзова и 150-летию Ахмета Байтурсынова.

Монеты были выпущены из серебра тиражом по 2000 штук каждая и из сплава мельхиор в блистерной упаковке тиражом по 20 000 штук каждая. Сейчас эти монеты находятся в свободной продаже в интернет-магазине Нацбанка, но спрос со стороны коллекционеров и населения на них, к сожалению, оказался несколько ниже прогнозов.

Вместе с тем есть серии монет, которые раскупаются населением и коллекционерами за считаные дни после старта продажи.

Так, в 2018 году начался выпуск серии монет "Культовые животные – тотемы кочевников". Сейчас в серию входят семь наименований монет – Kókbóri (Небесный волк), Úki (Филин), Buǵy (Олень), Aqqý (Лебедь), Búrkıt (Беркут), Túie (Верблюд) и Aiý (Медведь).

Факт: В 2025 году планируется выпуск заключительной монеты из данной серии – Arǵymaq (Конь).

Где купить коллекционную монету?

До 2021 года коллекционные монеты приобретали в кассах территориальных филиалов Нацбанка. При этом отсутствовала опция доставки монет, что делало практически невозможным приобретение монет коллекционерами и населением, живущим далеко от филиалов Нацбанка. Для организации равного доступа для всех желающих купить монеты Нацбанк перешел к онлайн-реализации коллекционных монет через свой интернет-магазин, а также через мобильное приложение Kazcoins, которое полностью дублирует функционал интернет-магазина.

Фото: Нацбанк РК

Факт: Регистрация и авторизация в интернет-магазине осуществляются при помощи ЭЦП и/или посредством сервиса биометрической идентификации (регистрация в мобильном приложении Kazcoins – только посредством сервиса биометрии).

При этом Нацбанк не предоставляет какие-либо преференции в первоочередном доступе в интернет-магазин или в первоочередной покупке коллекционных монет ни для физических, ни для юридических лиц без каких-либо исключений.

Как не пропустить старт продаж новой монеты?

Дата начала продажи любых коллекционных монет Нацбанка публикуется на сайте НБК и в СМИ. До наступления объявленной даты реализации монеты не продаются.

Чтобы быть в курсе последних новостей из мира отечественной нумизматики, можно подписаться на официальные страницы Национального банка в социальных сетях.

Фото: Нацбанк РК

Сколько стоят коллекционные монеты?

Национальный банк не зарабатывает на продаже коллекционных монет, их отпускная цена формируется по себестоимости производства, включая материалы, технологии и упаковку.

На вторичном рынке стоимость монет определяется самими коллекционерами. Национальный банк не вмешивается в этот процесс и не регулирует цены на монеты на вторичном рынке. Таким образом, если вы решили купить какую-то редкую или популярную монету из частных рук на вторичном рынке, то ее цена может быть выше цены Национального банка.