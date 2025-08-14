#АЭС в Казахстане
Финансы

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 15:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 30 ЖЫЛ из серии "Выдающиеся события и люди", сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2025 года рассказали в пресс-службе монетарного регулятора:

"На монете изображена раскрытая книга, олицетворяющая Конституцию страны, над ней – число "30", выполненное на фоне контурной карты Казахстана. В центре карты размещен шанырак, который символизирует солнце. Особенность монеты – декоративное оформление числа "30" с использованием технологии золочения".

Монеты номиналом 1000 тенге изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением, массой 31,1 гр., диаметром 38,61 мм, качеством изготовления "proof", тиражом 1000 (одна тысяча) штук.

Фото: nationalbank.kz

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 6,45 гр., диаметром 24,5 мм, качеством изготовления "uncirculated", тиражом 5 000 000 (пять миллионов) штук.

Фото: nationalbank.kz

Также сообщается, что информация о дате начала продаж серебряных монет номиналом 1000 тенге будет дополнительно опубликована на официальном сайте НБК, а биколорные монеты номиналом 100 тенге предназначены для свободного обращения на территории РК наряду с циркуляционными монетами.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе".Пресс-служба НБК

5 мая 2025 года стало известно, что Нацбанк выпускает коллекционные монеты "ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 ЖЫЛ" к 80-летию Победы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
