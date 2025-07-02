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Финансы

В Нацбанке объяснили, зачем собирают информацию о счетах казахстанцев

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 22:36 Фото: Zakon.kz
С 1 июля 2025 года в Казахстане вступило в силу постановление правления Национального банка, которым утверждены новые формы, сроки и правила представления отчетности по банковским счетам и вкладам, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил главный специалист департамента статистики финансового рынка Нацбанка Ельнур Алтынбеков, цель нововведений – создание единой базы данных по банковским счетам и вкладам.

По его словам, такая система позволит:

  • повысить качество статистических и аналитических данных,
  • оперативно реагировать на изменения в финансовом секторе,
  • развивать цифровые решения,
  • а также совершенствовать систему гарантирования депозитов.

Алтынбеков подчеркнул, что нововведение касается исключительно отчетности и не требует от клиентов банков никаких дополнительных действий. Порядок сбора и обработки данных остается прежним.

"Информация по физическим лицам будет передаваться без раскрытия каких-либо персональных данных. Банки и другие финансовые организации будут предоставлять отчетность строго в рамках закона о банковской тайне и защите персональных данных", – отметил представитель Нацбанка.

Отчетность будут сдавать банки второго уровня, Банк развития Казахстана и национальный оператор почты.

Ранее стало известно, что Нацбанк будет получать отчеты о счетах казахстанцев.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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