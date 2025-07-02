В Нацбанке объяснили, зачем собирают информацию о счетах казахстанцев

Фото: Zakon.kz

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступило в силу постановление правления Национального банка, которым утверждены новые формы, сроки и правила представления отчетности по банковским счетам и вкладам, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил главный специалист департамента статистики финансового рынка Нацбанка Ельнур Алтынбеков, цель нововведений – создание единой базы данных по банковским счетам и вкладам. По его словам, такая система позволит: повысить качество статистических и аналитических данных,

оперативно реагировать на изменения в финансовом секторе,

развивать цифровые решения,

а также совершенствовать систему гарантирования депозитов. Алтынбеков подчеркнул, что нововведение касается исключительно отчетности и не требует от клиентов банков никаких дополнительных действий. Порядок сбора и обработки данных остается прежним. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) "Информация по физическим лицам будет передаваться без раскрытия каких-либо персональных данных. Банки и другие финансовые организации будут предоставлять отчетность строго в рамках закона о банковской тайне и защите персональных данных", – отметил представитель Нацбанка. Отчетность будут сдавать банки второго уровня, Банк развития Казахстана и национальный оператор почты. Ранее стало известно, что Нацбанк будет получать отчеты о счетах казахстанцев.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: