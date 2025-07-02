В Нацбанке объяснили, зачем собирают информацию о счетах казахстанцев
Фото: Zakon.kz
С 1 июля 2025 года в Казахстане вступило в силу постановление правления Национального банка, которым утверждены новые формы, сроки и правила представления отчетности по банковским счетам и вкладам, сообщает Zakon.kz.
Как пояснил главный специалист департамента статистики финансового рынка Нацбанка Ельнур Алтынбеков, цель нововведений – создание единой базы данных по банковским счетам и вкладам.
По его словам, такая система позволит:
- повысить качество статистических и аналитических данных,
- оперативно реагировать на изменения в финансовом секторе,
- развивать цифровые решения,
- а также совершенствовать систему гарантирования депозитов.
Алтынбеков подчеркнул, что нововведение касается исключительно отчетности и не требует от клиентов банков никаких дополнительных действий. Порядок сбора и обработки данных остается прежним.
"Информация по физическим лицам будет передаваться без раскрытия каких-либо персональных данных. Банки и другие финансовые организации будут предоставлять отчетность строго в рамках закона о банковской тайне и защите персональных данных", – отметил представитель Нацбанка.
Отчетность будут сдавать банки второго уровня, Банк развития Казахстана и национальный оператор почты.
Ранее стало известно, что Нацбанк будет получать отчеты о счетах казахстанцев.
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