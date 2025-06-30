Банки будут предоставлять в Нацбанк отчетность по банковским вкладам и их владельцам

Постановлением Национального банка утверждены перечень, формы, сроки и Правила предоставления отчетности по банковским счетам (вкладам) банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК, Банком развития Казахстана и Национальным оператором почты, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены:

перечень отчетности банков второго уровня, филиалов банков – нерезидентов РК, акционерного общества "Банк Развития Казахстана" и Национального оператора почты;

форма отчета о владельце банковского счета (вклада);

форма отчета о договоре банковского счета (вклада);

форма отчета о банковском счете;

форма отчета об операциях по банковскому счету;

Правила предоставления отчетности по банковским счетам (вкладам) банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и Национальным оператором почты.

Согласно правилам, депозитная организация представляет отчетность по банковским счетам (вкладам) и каждый отдельный отчет, включенный в ее состав, в электронном формате в Национальный банк посредством автоматизированной информационной системы в виде показателей в установленном формате (ИС НБРК).

При загрузке каждого отдельного отчета в ИС НБРК осуществляется контроль соответствия сведений и информации в предоставляемых отчетах требованиям правил. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного контроля соответствующий отчет не принимается.

Подписание отчетности электронной цифровой подписью руководителя или лица, на которое возложена функция по подписанию отчетности, осуществляется не позднее третьего рабочего дня со дня завершения представления ежемесячной отчетности.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем депозитной организации или иным лицом, на которое возложена функция по подписанию отчетности.

Сведения и информация по владельцам банковского счета, договорам банковского счета, банковским счетам и операциям по ним, представленные в рамках отчетности, формируются, обновляются и накапливаются в депозитном регистре по мере поступления информации. При актуализации информации ранее представленная информация сохраняется в истории депозитного регистра.

Банки второго уровня, Национальный оператор почты представляют в Национальный банк отчетность, включающую сведения и информацию по всем своим филиалам.

Для защиты персональных данных депозитная организация при передаче информации о физическом лице – владельце счета, в том числе об индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность в виде личного предпринимательства и имеющем индивидуальный идентификационный номер (ИИН), в качестве идентификатора передает деперсонализированный идентификационный номер (ДИН).

ДИН формируется депозитной организацией по собственному алгоритму при условии обеспечения уникальности и неизменности ДИН в одной депозитной организации для всех периодов обслуживания в ней владельца счета.

При этом не допускается использование:

легко вычисляемых алгоритмов, которые допускают обратное преобразование ДИН в ИИН физического лица сторонними лицами;

алгоритмов, обеспечивающих формирование ДИН, явно содержащих ИИН (например, в прямой последовательности цифр, в обратном порядке, в смешанном виде, неоднократно).

Для обеспечения поддержки уникальности ДИН с учетом потребностей безопасности длина показателя ДИН должна составлять не менее 15 знаков и не более 64 знаков.

При этом допускается внесение депозитной организацией корректировок (изменений, дополнений) в отчетность, представленную в Национальный банк в период с 1 июля 2025 года до 31 декабря 2025 года, в течение одного месяца после установленного срока представления соответствующей формы отчетности.

Депозитная организация уведомляет Национальный банк о корректировке сведений в отчетности в форме письма в электронном виде.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2025 года.