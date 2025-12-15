Какую отчетность представляют коллекторские агентства в Нацбанк: обновлены правила

Постановлением правления Национального банка от 2 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности коллекторским агентством, сообщает Zakon.kz.

Отчетность представляется в территориальный филиал Национального банка (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном виде посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Нацбанк.

При загрузке отчетности в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный и межформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного и межформенного контроля отчетность информационной системой не принимается.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 тенге в отчете округляется до нуля, а сумма, равная 500 тенге и выше, округляется до 1000 тенге.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

В случае отсутствия сведений отчетность представляется с нулевыми значениями.

Коллекторское агентство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в территориальный филиал Нацбанка:

отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;

отчет о принятых в работу займах (микрокредитах);

отчет о принятых в работу займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;

отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);

отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;

отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;

отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов;

отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентств.

Постановление вводится в действие с 23 декабря 2025 года.