Логистический лабиринт: как рост тарифов на грузоперевозки меняет правила игры для бизнеса Казахстана

В июне 2025 года тарифы на грузоперевозки в Казахстане выросли на 5,1% по сравнению с маем, а в годовом выражении – на 5,6%. Эти изменения существенно влияют на издержки компаний и состояние логистических цепочек. Подробнее о транспортных ставках в стране – в материале Zakon.kz.

Общая динамика: все под контролем

По данным официальной статистики, индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2025 года составил 105,1% по сравнению с маем 2025 года, что свидетельствует о заметном месячном росте. За полгода тарифы выросли на 2,5% (102,5% к декабрю 2024), а в годовом выражении – на 0,8% (100,8% к июню 2024). За последние пять лет тарифы увеличились на 2,1%.

Автомобильный транспорт демонстрирует более умеренную динамику: рост тарифов за месяц составил всего 0,1%, а за год – около 0,4%. Это говорит о большей стабильности автомобильных перевозок, которые остаются основой грузовой логистики в стране.

Региональные различия

Тарифы на грузоперевозки в Казахстане растут неравномерно. Наибольший рост за год отмечен в области Улытау – 27,7% и Павлодарской области – 14,2%. Эти регионы демонстрируют активное развитие транспортной инфраструктуры и увеличенный спрос на перевозки.

В то же время в пяти областях зафиксировано снижение тарифов: Кызылординская (-26,7%), Туркестанская (-13,9%), Актюбинская (-8,5%), Мангистауская (-6,6%) и Карагандинская (-0,1%).

Алматы особенно выделяется долгосрочным снижением тарифов на автомобильные перевозки – индекс по сравнению с декабрем 2020 года составляет всего 68,4%, что говорит, прежде всего, о высокой конкуренции, но не оптимизации логистических процессов.

Анализ по видам грузов и транспорта

Особое внимание стоит уделить изменениям тарифов по видам грузов.

Тарифы на транспортировку сырой нефти выросли на 6,8% за год.

Перевозка черных металлов подорожала на 11,4%.

Морские перевозки стали дороже на 10,8%.

Авиаперевозки внутри страны выросли в цене на 3,9%, а международные – на 9,8%.

В то же время тарифы на трубопроводные перевозки природного газа снизились на 20%.

Внутри страны тарифы на перевозку потребительских товаров снизились на 1,1%, что создает благоприятные условия для сдерживания внутренних цен и поддержания покупательской способности населения.

И "ложка дегтя": перевозка каменного угля подорожала на 7,1%, что отражает рост спроса в энергетическом секторе.

Ранее мы сообщали о том, что грузоперевозки – одна из ключевых отраслей экономики Казахстана. Вклад сектора транспорта и складирования в ВВП страны составляет 6% (на I квартал 2024 года). Существуют прогнозы (например, "Capitalising on Central Asia: Logistics and Connectivity in Kazakhstan" от гонконгской компании HKTDC Research), что доля транспорта и логистики в ВВП Казахстана вырастет до 9% к 2026 году.