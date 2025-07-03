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Финансы

Логистический лабиринт: как рост тарифов на грузоперевозки меняет правила игры для бизнеса Казахстана

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 11:03 Фото: freepik
В июне 2025 года тарифы на грузоперевозки в Казахстане выросли на 5,1% по сравнению с маем, а в годовом выражении – на 5,6%. Эти изменения существенно влияют на издержки компаний и состояние логистических цепочек. Подробнее о транспортных ставках в стране – в материале Zakon.kz.

Общая динамика: все под контролем

По данным официальной статистики, индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2025 года составил 105,1% по сравнению с маем 2025 года, что свидетельствует о заметном месячном росте. За полгода тарифы выросли на 2,5% (102,5% к декабрю 2024), а в годовом выражении – на 0,8% (100,8% к июню 2024). За последние пять лет тарифы увеличились на 2,1%.

Автомобильный транспорт демонстрирует более умеренную динамику: рост тарифов за месяц составил всего 0,1%, а за год – около 0,4%. Это говорит о большей стабильности автомобильных перевозок, которые остаются основой грузовой логистики в стране.

Региональные различия

Тарифы на грузоперевозки в Казахстане растут неравномерно. Наибольший рост за год отмечен в области Улытау – 27,7% и Павлодарской области – 14,2%. Эти регионы демонстрируют активное развитие транспортной инфраструктуры и увеличенный спрос на перевозки.

В то же время в пяти областях зафиксировано снижение тарифов: Кызылординская (-26,7%), Туркестанская (-13,9%), Актюбинская (-8,5%), Мангистауская (-6,6%) и Карагандинская (-0,1%).

Алматы особенно выделяется долгосрочным снижением тарифов на автомобильные перевозки – индекс по сравнению с декабрем 2020 года составляет всего 68,4%, что говорит, прежде всего, о высокой конкуренции, но не оптимизации логистических процессов.

Анализ по видам грузов и транспорта

Особое внимание стоит уделить изменениям тарифов по видам грузов.

  • Тарифы на транспортировку сырой нефти выросли на 6,8% за год.
  • Перевозка черных металлов подорожала на 11,4%.
  • Морские перевозки стали дороже на 10,8%.
  • Авиаперевозки внутри страны выросли в цене на 3,9%, а международные – на 9,8%.
  • В то же время тарифы на трубопроводные перевозки природного газа снизились на 20%.

Внутри страны тарифы на перевозку потребительских товаров снизились на 1,1%, что создает благоприятные условия для сдерживания внутренних цен и поддержания покупательской способности населения.

И "ложка дегтя": перевозка каменного угля подорожала на 7,1%, что отражает рост спроса в энергетическом секторе.

Ранее мы сообщали о том, что грузоперевозки – одна из ключевых отраслей экономики Казахстана. Вклад сектора транспорта и складирования в ВВП страны составляет 6% (на I квартал 2024 года). Существуют прогнозы (например, "Capitalising on Central Asia: Logistics and Connectivity in Kazakhstan" от гонконгской компании HKTDC Research), что доля транспорта и логистики в ВВП Казахстана вырастет до 9% к 2026 году.

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Андрей Зубов
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