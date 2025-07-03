"Самрук-Казына" держит долг под контролем, сохраняя планы по крупным инвестпроектам

Совокупный долг группы компаний Фонда "Самрук-Казына" по итогам 2024 года составил порядка 9,4 трлн тенге, следует из данных Фонда. При этом отношение долга к EBITDA находится на уровне 1,92, что рынок традиционно оценивает как достаточно комфортный показатель долговой нагрузки.

Фонд управляет инвестиционным портфелем ориентировочно на $102 млрд, часть которого будет профинансирована за счет долгосрочных кредитов. Такой подход, по словам главы фонда Нурлана Жакупова, соответствует международным практикам и помогает эффективнее распоряжаться капиталом.

Использование заемных средств в "Самрук-Казына" объясняют тем, что стоимость кредита обычно ниже, чем ожидаемая доходность инвесторов, вкладывающих деньги в акции.

Эксперты напоминают, что акционерный капитал обходится дороже: инвесторы закладывают премию за риск, поскольку в случае дефолта именно они получают свои выплаты в последнюю очередь.

При расчете стоимости собственного капитала используется модель CAPM с учетом безрисковой ставки (например, 20-летние казначейские облигации США), отраслевых рисков, бета-коэффициента и страновых факторов.

По оценкам Big-4, стоимость собственного капитала для крупных казахстанских компаний может составлять 15-20% годовых, тогда как кредиты благодаря инвестрейтингу фонда обходятся заметно дешевле.

Кроме того, кредиторы в отличие от акционеров готовы заходить в проекты на сроки 15-20 лет, что критически важно для реализации масштабных инфраструктурных программ.

Фонд подчеркивает, что нынешняя долговая стратегия строится на устойчивых операционных показателях и уверенности в возможности своевременного обслуживания обязательств.