Токаев поручил начать приватизацию непрофильных активов фонда "Самрук-Казына"

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына", сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами.

"Поручаю правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына". В следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях". Касым-Жомарт Токаев

Разгосударствление экономики президент назвал одной из важных задач. Сейчас ряд незаконно приватизированных и выведенных за рубеж активов возвращается государству.

"Мы строим открытую конкурентную экономику, поэтому предстоит передать их рынку, но уже на прозрачных и выгодных для государства условиях. В целом, процессы приватизации и проведения народных IPO следует существенно ускорить". Касым-Жомарт Токаев

7 июня управляющий директор по развитию и приватизации АО "Самрук-Казына" Ернар Жанадил сообщал о готовности Air Astana выйти на IPO в 2024 году.

