#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
519.57
612.78
6.61
Финансы

Что будет с курсом тенге в ближайшие три года: макроопрос Нацбанка

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 18:44 Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, отражающего ожидания участников рынка в отношении ключевых параметров экономической динамики на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным опроса, эксперты улучшили прогноз роста ВВП страны и не ожидают изменений базовой ставки до конца текущего года.

Аналитики пересмотрели в сторону повышения ожидания по росту ВВП: так, на 2025 год прогноз был скорректирован с 5% до 5,1%, на 2026 год – с 4,5% до 4,6%, на 2027 год – с 4,3% до 4,5%.

Параллельно эксперты пересмотрели сценарные условия по цене на нефть марки Brent. Ожидания по 2025 году были незначительно понижены, однако на 2026 и 2027 годы, напротив, повышены. В целом на протяжении прогнозного горизонта медианное значение цены на нефть закрепилось в диапазоне 68,5–69 долларов за баррель.

Прогнозы по инфляции оказались разнонаправленными. На 2025 год медианная оценка инфляции выросла с 10,7% до 11%, в то время как на 2026 год – снизилась с 9,4% до 9%. На 2027 год прогноз был повышен с 6,8% до 7%.

Ожидания по базовой ставке остаются стабильными: большинство экспертов считают, что Нацбанк сохранит ее на текущем уровне до конца 2025 года. Медианная оценка выросла с 16,3% до 16,5%. На последующие годы участники опроса ожидают постепенного смягчения денежно-кредитной политики: до 14% в 2026 году и до 11,8% в 2027 году.

При этом эксперты прогнозируют ослабление тенге к 2027 году. По мнению аналитиков, в 2025 году курс будет 515 тенге за доллар, в 2026 – 538 тенге, а в 2027 – 558 тенге.

В исследовании приняли участие 16 организаций, включая исследовательские институты, банки, международные организации и рейтинговые агентства. К списку респондентов в этом раунде присоединились аналитики Alatau City Bank Analytics.

В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономический опрос отражает независимое мнение экспертов и не является официальной позицией регулятора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанцы стали отправлять больше денег в Узбекистан – статистика денежных переводов
Финансы
18:00, Сегодня
Казахстанцы стали отправлять больше денег в Узбекистан – статистика денежных переводов
Курсы валют на выходные дни: 5,6 и 7 июля
Финансы
17:10, Сегодня
Курсы валют на выходные дни: 5,6 и 7 июля
Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление
Финансы
16:02, Сегодня
Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: