Что будет с курсом тенге в ближайшие три года: макроопрос Нацбанка

Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, отражающего ожидания участников рынка в отношении ключевых параметров экономической динамики на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным опроса, эксперты улучшили прогноз роста ВВП страны и не ожидают изменений базовой ставки до конца текущего года.

Аналитики пересмотрели в сторону повышения ожидания по росту ВВП: так, на 2025 год прогноз был скорректирован с 5% до 5,1%, на 2026 год – с 4,5% до 4,6%, на 2027 год – с 4,3% до 4,5%.

Параллельно эксперты пересмотрели сценарные условия по цене на нефть марки Brent. Ожидания по 2025 году были незначительно понижены, однако на 2026 и 2027 годы, напротив, повышены. В целом на протяжении прогнозного горизонта медианное значение цены на нефть закрепилось в диапазоне 68,5–69 долларов за баррель.

Прогнозы по инфляции оказались разнонаправленными. На 2025 год медианная оценка инфляции выросла с 10,7% до 11%, в то время как на 2026 год – снизилась с 9,4% до 9%. На 2027 год прогноз был повышен с 6,8% до 7%.

Ожидания по базовой ставке остаются стабильными: большинство экспертов считают, что Нацбанк сохранит ее на текущем уровне до конца 2025 года. Медианная оценка выросла с 16,3% до 16,5%. На последующие годы участники опроса ожидают постепенного смягчения денежно-кредитной политики: до 14% в 2026 году и до 11,8% в 2027 году.

При этом эксперты прогнозируют ослабление тенге к 2027 году. По мнению аналитиков, в 2025 году курс будет 515 тенге за доллар, в 2026 – 538 тенге, а в 2027 – 558 тенге.

В исследовании приняли участие 16 организаций, включая исследовательские институты, банки, международные организации и рейтинговые агентства. К списку респондентов в этом раунде присоединились аналитики Alatau City Bank Analytics.

В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономический опрос отражает независимое мнение экспертов и не является официальной позицией регулятора.