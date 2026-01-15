Каким будет курс тенге в 2026 году – макроопрос Нацбанка

Участники макроэкономического опроса Национального банка Казахстана пересмотрели ключевые ожидания по экономике на среднесрочном горизонте, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам опроса, проведенного с 29 декабря 2025 года по 6 января 2026 года среди 13 профессиональных участников рынка, прогноз по цене нефти на 2026 год снижен, а инфляционные ожидания – повышены

Медианная оценка цены нефти марки Brent на 2026 год снижена до 62,5 доллара за баррель против 63,8 доллара в предыдущем раунде опроса. Прогнозы на 2027 год сохранены на уровне 64,1 доллара, а на 2028 год ожидаемая цена составила 67,5 доллара за баррель.

Оценки по росту ВВП также скорректированы вниз. В 2026 году аналитики ожидают увеличение экономики на 4,8% (ранее – 4,9%), в 2027 году – на 4,4% против прежних 5,0%. В 2028 году рост ВВП, по мнению респондентов, составит 4,2%, что соответствует движению экономики к потенциальным темпам роста.

Инфляционные ожидания на 2026 год, напротив, были повышены: прогноз по инфляции пересмотрен с 10,0% до 10,8% в годовом выражении. На 2027 год инфляция ожидается на уровне 6,9%, а в 2028 году – 6,5%.

Респонденты прогнозируют сохранение базовой ставки на уровне 16,0% к концу 2026 года. На 2027 год медианная оценка снижена до 12,5%, а в 2028 году по мере ослабления инфляционного давления ставка может опуститься до 10,0%.

Прогноз по курсу тенге был пересмотрен в сторону укрепления. В 2026 году средний курс USD/KZT ожидается на уровне 537 тенге за доллар, в 2027 году – 559,5 тенге. На 2028 год аналитики закладывают ослабление курса до 580 тенге за доллар США.

В Национальном банке подчеркивают, что макроэкономический опрос не отражает официальную позицию регулятора и представляет собой обзор независимых оценок и ожиданий профессионального сообщества. Результаты указывают на сохраняющуюся неопределенность в оценках аналитиков при повышенном инфляционном давлении в среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что доллар еще подрос на торгах 15 января.

