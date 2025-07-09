Курс доллара немного снизился на торгах 9 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге.

Средневзвешенный курс рубля сохранился на уровне 6,63 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,29 тенге (-0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7-520,9 тенге, евро – по 607-611 тенге, рубли – по 6,51-6,63 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,60%, до 70,57 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,66%, до 68,78 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,58 тенге, евро – 609,36 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июля, можно здесь.