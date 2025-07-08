Курс доллара немного подрос на торгах 8 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,58 тенге (+0,08).

Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,63 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,44 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,3-521,5 тенге, евро – по 608,5-612,5 тенге, рубли – по 6,49-6,61 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,56%, до 69,19 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,74%, до 67,43 долларов за баррель.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 июля, можно здесь.