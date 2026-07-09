Курс доллара еще снизился на торгах 9 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,41 тенге, снизившись еще на 0,86 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,13 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,73 тенге (-0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-470,1 тенге, евро – 534-540,2 тенге, рубля – 5,79-5,92 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,23%, до 77,06 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 1,20%, до 72,64 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,98 тенге, евро – 533,87 тенге, рубля – 6,11 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июля, можно здесь.