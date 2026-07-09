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Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 9 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,41 тенге, снизившись еще на 0,86 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,13 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,73 тенге (-0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-470,1 тенге, евро – 534-540,2 тенге, рубля – 5,79-5,92 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,23%, до 77,06 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 1,20%, до 72,64 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,98 тенге, евро – 533,87 тенге, рубля – 6,11 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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