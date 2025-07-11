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Финансы

ОЭСР отмечает Казахстан как регионального лидера по стандартам ответственного ведения бизнеса

ОЭСР, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 08:00 Фото: Zakon.kz
В июне 2025 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала отчет "Ответственное ведение бизнеса для обеспечения устойчивой инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Узбекистане".

Документ фиксирует значительный прогресс Казахстана в продвижении принципов ответственного ведения бизнеса (ОВБ) и устойчивого развития.

ОВБ – это набор принципов ОЭСР, рекомендованных транснациональным компаниям и государствам: соблюдение законодательства, прав человека, трудовых стандартов, экологических и антикоррупционных норм.

В отчете подчеркивается значительный прогресс Казахстана в развитии политики ответственного ведения бизнеса (ОВБ), чему способствуют системные меры правительства республики, направленные на поддержку отечественных производителей, МСБ и укрепление устойчивого подхода к развитию экономики.

Ключевые инициативы, получившие положительную оценку ОЭСР.

  • Безопасность труда. С 2019 года в стране действует концепция Vision Zero, ориентированная на нулевой травматизм. С 2024 года внедрена цифровая карта мониторинга условий труда. Также принята Концепция безопасного труда на 2024-2030 годы.
  • Экологическая модернизация. Компании, внедряющие наилучшие доступные технологии (НДТ), могут быть освобождены от экологического налога на выбросы. При этом государство готово предоставить бизнесу финансовую и техническую поддержку при переходе к более чистому производству.
  • "Зеленая" энергетика. С 2016 года проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получают налоговые льготы, а с 2020 года – полное освобождение от НДС и таможенных пошлин на импортируемое оборудование. Кроме того, возможна государственная поддержка в виде грантов до 30% от инвестиций.
  • Программа "Тариф в обмен на инвестиции". Эта мера обеспечивает возврат вложений в инфраструктуру и стимулирует рост в сфере энергогенерации.
  • Развитие человеческого капитала. 2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Акцент – на повышение квалификации в сферах, критически важных для инфраструктуры: энергетика, строительство, водоснабжение.

Фонд "Самрук-Қазына" – ключевой драйвер изменений

Особое внимание в отчете уделено роли суверенного фонда АО "Самрук-Қазына". Фонд признан ОЭСР основным двигателем внедрения стандартов ОВБ в госсекторе.

Фонд выступает катализатором инфраструктурных инвестиций, способствуя росту отечественного производства и малого и среднего бизнеса. Это достигается за счет:

заключения долгосрочных контрактов с локальными поставщиками,интеграции МСБ в производственные цепочки,поддержки предпринимателей в рамках крупных проектов.

Кроме того, "Самрук-Қазына" последовательно реализует политику корпоративной социальной ответственности и стандарты ESG. Ежегодно Фонд раскрывает информацию о деятельности, а не менее 7% своей чистой прибыли направляет на благотворительные и социальные инициативы.

Фонд также внедрил обязательные процедуры соблюдения прав человека, антикоррупционных требований и экологических норм в рамках своего корпоративного кодекса, активно применяет картирование и управление рисками, взаимодействует с международными и национальными заинтересованными сторонами.

Рекомендации ОЭСР

По мнению экспертов, Казахстан демонстрирует пример комплексного подхода к ответственному ведению бизнеса, включая институциональные реформы, налоговые стимулы и интеграцию ESG-принципов в государственные стратегии. ОЭСР рекомендует расширить успешные практики, реализуемые АО "Самрук-Қазына", на другие компании в стране.

Таким образом, Казахстан укрепляет позиции как региональный лидер по устойчивому развитию и ответственному бизнесу, создавая условия для инвестиций, технологической модернизации и повышения доверия к экономике со стороны глобальных партнеров.

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Айсулу Омарова
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