Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,45 тенге, евро – 631,17 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538,5 тенге, продажи – 545,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 625,4 тенге, продажи – 635,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,62 тенге, продажи – 6,78 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,5 тенге, продажи – 544,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 627 тенге, продажи – 633 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539,7 тенге, продажи – 542,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627 тенге, продажи – 632,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.