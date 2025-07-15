Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 15 июля 2025 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,24 тенге, евро – 612,94 тенге, рубля – 6,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 522 тенге, продажи – 527,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 608 тенге, продажи – 615 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,54 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 524 тенге, продажи – 526 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 611 тенге, продажи – 617 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 523,5 тенге, продажи – 527 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 609 тенге, продажи – 614 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,60 тенге, продажи – 6,67 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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