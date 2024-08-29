Каким будет курс тенге к концу 2024 года – прогноз главы Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, от каких факторов зависит курс национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что Нацбанк не дает прогноза курса тенге. По его словам, это связано с тем, что курс – плавающий и является производным, в зависимости от спроса и предложения.

"В условиях свободно плавающего курса это (составить прогноз. – Прим. ред.) не представляется возможным. Я хотел бы обратить внимание на официальные документы, которые являются частью системы государственного планирования, в частности, это Прогноз социально-экономического развития и Закон о бюджете. Там среднегодовой курс на 2024 год определен в размере 460 тенге за доллар. Мы видели в первой половине года, что курс уходил вниз до 440, сейчас он примерно поднялся до 480, но нам видится, что 460, как среднее значение по году, мы и увидим", – пояснил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, насколько возможно обесценивание национальной валюты.