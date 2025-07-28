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Финансы

Открытие "исламских окон" в банках положительно скажется на клиентах – эксперт

&quot;Исламские окна&quot; в банках, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 13:40 Фото: АРРФР
Экономист Арман Байганов считает, что открытие "исламских окон" в традиционных банках положительно скажется не только на финансовых институтах, но и на потребителях финансовых услуг.

Данное нововведение содержится в новом проекте закона о банках и банковской деятельности, разработанном Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по поручению главы государства.

"Спрос на данный вид услуг растет. При этом в общей структуре банковского сектора удельный вес именно по исламскому финансированию очень незначительный, поскольку действующее законодательство не предоставляет банкам такой возможности. Разработанный Агентством законопроект позволит банкам работать с исламским финансированием, не меняя своей основной деятельности, в формате "исламского окна". Думаю, это даст хороший толчок. Во-первых, упростит инвестиции в этот сектор из-за рубежа. Исламское финансирование в период кризиса показывает очень хорошие результаты в части устойчивости: риски платежей они делят вместе с заемщиком, предоставляют более гибкие условия возврата, погашения, особенно в трудный для заемщика период. Во-вторых, сократит операционные расходы и в части управления, поскольку не нужно открывать отдельный банк, услуга будет предоставляться внутри самого банка", – отметил Арман Байганов.

По мнению эксперта, благодаря новшеству определенная часть населения получит доступ к банковским услугам, которые ранее были недоступны им по религиозным причинам.

"В целом, это окажет положительный эффект для развития всей экономики и благосостояния населения Казахстана", – подчеркнул Арман Байганов.

В Агентстве также отмечают, что новый закон призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.


"Существенные изменения в бизнес-моделях банков, распространение цифровых сервисов, появление новых участников и изменение потребительских ожиданий требуют глубокой и всесторонней модернизации нормативной базы. Новый закон учитывает эти трансформации и закладывает фундамент для устойчивого развития банковского сектора в текущих условиях", – отмечала ранее глава Агентства Мадина Абылкасымова на одной из встреч по обсуждению законопроекта.

В период публичного обсуждения многие эксперты назвали разработку законопроекта своевременным шагом, поскольку действующий Закон о банках и банковской деятельности был принят в 1995 году и нуждался в пересмотре. Предложенные новеллы станут хорошим стимулом как для банковского сектора, так и для развития экономики в целом

Напомним, документ разработан Агентством совместно с Национальным Банком, при активном участии экспертов, представителей международных организаций, таких как ЕБРР, МВФ, участников финансового рынка. Кроме того, использована передовая практика Европейского Центрального Банка, Банка Англии, Центрального Банка ОАЭ и др.

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Айсулу Омарова
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