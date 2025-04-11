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Общество

Исламский банк поддержит строительство новых водохранилищ в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, МВРИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 08:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Исламский банк развития окажет помощь при строительстве четырех новых водохранилищ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно в рамках II заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора на встрече министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, и.о. главы Регионального представительства Исламского Банка в Казахстане Али Хана и постоянного представителя Программы развития ООН в РК Катаржины Вавьернии, передает пресс-служба Министерства водных ресурсов.

Стороны обсудили совместную работу по реализации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов", которым предусмотрено:

  • строительство четырех новых и реконструкция четырех действующих водохранилищ;
  • реконструкция и капитальный ремонт 115-ти каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища.

Работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетісу и в городе Астана.

Также предусмотрено выделение гранта Исламского банка развития Казахскому научно-исследовательскому институту водного хозяйства на изучение водных и речных бассейнов страны, оценку внедрения систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов и техническое оснащение предприятия "Казводхоз".

"В данный момент ведется разработка всех необходимых документов и их согласование с другими государственными органами", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана из-за сезона паводков предоставили информацию о ситуации на водохранилищах страны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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