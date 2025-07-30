Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 30 июля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,03 тенге, евро – 627,29 тенге, рубля – 6,66 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 541,1 тенге, продажи – 548 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 627 тенге, продажи – 637 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,49 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 544,1 тенге, продажи – 547,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 633 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 544 тенге, продажи – 547,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,7 тенге, продажи – 632,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,62 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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