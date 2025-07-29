Разработаны единые правила выплат вознаграждения финуправляющему при судебном банкротстве

Подготовлен проект приказа министра финансов "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК", сообщает Zakon.kz.

Указывается, что целью проекта является обеспечение единой правоприменительной практики, а также эффективность, результативность, планирование и использование бюджетных средств путем утверждения правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК в рамках процедуры судебного банкротства.

Единые правила выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом в ходе процедуры судебного банкротства осуществляются:

территориальным органом уполномоченного органа по областям, городам республиканского значения и столицы формируется перечень банкротов;

по количеству банкротов уполномоченным органом составляется бюджетная заявка о выплате вознаграждения финансовому управляющему;

выплата вознаграждения финансовому управляющему осуществляется уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на его банковский счет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 13 августа 2025 года.