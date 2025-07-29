Разработаны единые правила выплат вознаграждения финуправляющему при судебном банкротстве
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект приказа министра финансов "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК", сообщает Zakon.kz.
Указывается, что целью проекта является обеспечение единой правоприменительной практики, а также эффективность, результативность, планирование и использование бюджетных средств путем утверждения правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК в рамках процедуры судебного банкротства.
Единые правила выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом в ходе процедуры судебного банкротства осуществляются:
- территориальным органом уполномоченного органа по областям, городам республиканского значения и столицы формируется перечень банкротов;
- по количеству банкротов уполномоченным органом составляется бюджетная заявка о выплате вознаграждения финансовому управляющему;
- выплата вознаграждения финансовому управляющему осуществляется уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на его банковский счет.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 13 августа 2025 года.
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