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Финансы

Разработаны единые правила выплат вознаграждения финуправляющему при судебном банкротстве

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 16:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект приказа министра финансов "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК", сообщает Zakon.kz.

 Указывается, что целью проекта является обеспечение единой правоприменительной практики, а также эффективность, результативность, планирование и использование бюджетных средств путем утверждения правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК в рамках процедуры судебного банкротства.

Единые правила выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом в ходе процедуры судебного банкротства осуществляются:

  • территориальным органом уполномоченного органа по областям, городам республиканского значения и столицы формируется перечень банкротов;
  • по количеству банкротов уполномоченным органом составляется бюджетная заявка о выплате вознаграждения финансовому управляющему;
  • выплата вознаграждения финансовому управляющему осуществляется уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на его банковский счет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 13 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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