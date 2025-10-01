Выплата вознаграждения финансовому управляющему при банкротстве граждан: утверждены правила

Министр финансов приказом от 23 сентября 2025 года утвердил Правила выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК, сообщает Zakon.kz.

Цель правил – обеспечение единого порядка выплаты уполномоченным органом вознаграждения финансовому управляющему за счет бюджетных средств в рамках процедуры судебного банкротства.

Выплата вознаграждения финансовому управляющему производится уполномоченным органом в случае, если в ходе проведения процедуры судебного банкротства установлены в совокупности следующие обстоятельства:

должник относится к категории социально уязвимых слоев населения;

отсутствует имущество, на которое в соответствии с Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" может быть обращено взыскание.

При соблюдении указанных требований в ходе рассмотрения в суде заключительного отчета финансового управляющего территориальный орган уполномоченного органа заявляет ходатайство о выплате вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, за счет бюджетных средств.

Выплата вознаграждения финансовому управляющему осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда о завершении процедуры судебного банкротства и прекращении обязательств банкрота или решения о завершении процедуры судебного банкротства и отказе в прекращении обязательств банкрота, оставшихся неисполненными в ходе процедуры судебного банкротства, содержащего указание о выплате сумм, указанных в ходатайстве.

Выплата вознаграждения финансовому управляющему осуществляется уполномоченным органом в размере одного минимального размера заработной платы за каждый месяц деятельности финансового управляющего с даты его назначения и не более 3-х месяцев проведения процедуры судебного банкротства.

В случае осуществления деятельности финансовым управляющим не полный календарный месяц, вознаграждение выплачивается за фактически отработанные дни указанного месяца.

Территориальным органом уполномоченного органа формируется перечень банкротов, по которым решения суда о завершении процедуры судебного банкротства и прекращении/отказе в прекращении обязательств банкрота с указанием о выплате уполномоченным органом вознаграждения финансового управляющего, вступили в законную силу с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году формирования перечня.

Уполномоченным органом составляется бюджетная заявка о выплате вознаграждения финансовому управляющему на финансовый год формирования перечня.

Выплата вознаграждения финансовому управляющему осуществляется уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на его банковский счет.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.