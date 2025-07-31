Стабильность на фоне турбулентности: зарубежные оценки экономики Казахстана

В июне и июле сразу два авторитетных источника – инвестиционный банк UBS и рейтинговое агентство RAEX-Europe – подтвердили: РК сохраняет инвестиционный рейтинг и выглядит стабильно даже на фоне сильного инфляционного давления, сообщает Zakon.kz.

UBS (один из крупнейших мировых финансовых холдингов из Швейцарии) в июльском референс-листе по EMEA-облигациям сохранил стабильный прогноз по Казахстану на уровне BBB- / Baa1. Эксперты банка отмечают ключевые параметры, поддерживающие устойчивость экономики:

государственный долг остается умеренным – 24% ВВП;

активы Нацфонда составляют около 21% ВВП;

фискальный дефицит хотя и растет, но остается под контролем;

прогноз на 2025 год: +3% ВВП (против 1,5% в 2024).

"Сильной стороной остается логистическая диверсификация через "Средний коридор", но зависимость от нефти сохраняется: углеводороды дают больше 50% экспорта и около 30% бюджета". UBS

При этом холдинг особо и прямо указывает на уязвимость перед вторичными санкциями: Россия остается основным партнером (10% экспорта, 30% импорта).

Ранее RAEX-Europe (европейское агентство, аккредитованное при ESMA - надзорном органе ЕС по ценным бумагам и рынкам), также сохранило рейтинг Казахстана на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. В его обзоре подчеркнуто: страна остается устойчивой даже в условиях слабого внешнего спроса, дефицита бюджета и высокой инфляции.

В отчете агентства подчеркиваются сильные стороны:

комфортный уровень международных резервов;

стабильный банковский сектор;

умеренные показатели внешнего долга;

поддержка фискальной устойчивости за счет доходов от экспорта сырья.

Отметим, что за последние месяцы ряд стран Центральной и Южной Азии региона получил ухудшение прогноза или негативные пересмотры рейтингов. Казахстан на этом фоне пока выглядит исключением.

Ранее мы сообщили, что Казахстан занял 70-е место в мире по качеству жизни cогласно исследованию, основанному на комплексном индексе Human Progress Index.