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Финансы

Стабильность на фоне турбулентности: зарубежные оценки экономики Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 11:04 Фото: Zakon.kz
В июне и июле сразу два авторитетных источника – инвестиционный банк UBS и рейтинговое агентство RAEX-Europe – подтвердили: РК сохраняет инвестиционный рейтинг и выглядит стабильно даже на фоне сильного инфляционного давления, сообщает Zakon.kz.

UBS (один из крупнейших мировых финансовых холдингов из Швейцарии) в июльском референс-листе по EMEA-облигациям сохранил стабильный прогноз по Казахстану на уровне BBB- / Baa1. Эксперты банка отмечают ключевые параметры, поддерживающие устойчивость экономики:

  • государственный долг остается умеренным – 24% ВВП;
  • активы Нацфонда составляют около 21% ВВП;
  • фискальный дефицит хотя и растет, но остается под контролем;
  • прогноз на 2025 год: +3% ВВП (против 1,5% в 2024).
"Сильной стороной остается логистическая диверсификация через "Средний коридор", но зависимость от нефти сохраняется: углеводороды дают больше 50% экспорта и около 30% бюджета".UBS

При этом холдинг особо и прямо указывает на уязвимость перед вторичными санкциями: Россия остается основным партнером (10% экспорта, 30% импорта).

Ранее RAEX-Europe (европейское агентство, аккредитованное при ESMA - надзорном органе ЕС по ценным бумагам и рынкам), также сохранило рейтинг Казахстана на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. В его обзоре подчеркнуто: страна остается устойчивой даже в условиях слабого внешнего спроса, дефицита бюджета и высокой инфляции.

В отчете агентства подчеркиваются сильные стороны:

  • комфортный уровень международных резервов;
  • стабильный банковский сектор;
  • умеренные показатели внешнего долга;
  • поддержка фискальной устойчивости за счет доходов от экспорта сырья.

Отметим, что за последние месяцы ряд стран Центральной и Южной Азии региона получил ухудшение прогноза или негативные пересмотры рейтингов. Казахстан на этом фоне пока выглядит исключением.

Ранее мы сообщили, что Казахстан занял 70-е место в мире по качеству жизни cогласно исследованию, основанному на комплексном индексе Human Progress Index.

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Андрей Зубов
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