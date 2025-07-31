"Кусок мяса пираньям" – экономист объяснил вчерашний скачок курса доллара

30 июля 2025 года курс доллара в Казахстане впервые в истории превысил уровень 550 тенге, что вынудило Нацбанк РК провести валютную интервенцию. В итоге курс опустился до 546,36 тенге за доллар, что по-прежнему является аномально высоким показателем, сообщает Zakon.kz.

Для чего Нацбанк провел валютную интервенцию?

Отметим, что валютной интервенцией считается действие центрального банка или денежного регулятора страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты путем покупки или продажи больших объемов валюты за ограниченный период времени.

Основная цель валютной интервенции – влияние на курс национальной валюты в интересах государства.

Вчера, прежде чем выпустить на рынок большие долларовые объемы, Нацбанк выступил с заявлением.

"Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций". Национальный банк Республики Казахстан

При этом регулятор отметил, что базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов за баррель, и вообще в мире сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США.

"В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты". Национальный банк Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

"Как будто кусок мяса в аквариум с пираньями закинули!"

А вот как образно описал вчерашние события экономист Эльдар Шамсутдинов.

Когда рынок перегрет, а курс летит вверх, например, с 540 до 550 тенге за доллар, срабатывает стадный инстинкт. Один банк покупает валюту, второй смотрит и повторяет. Все боятся остаться вне движения. Формируется внутригрупповая логика: раз все берут, надо брать, – объясняет экономист.

В этот момент рынок перестает быть рациональной структурой и превращается в группу с единым ожиданием.

"Любое отклонение воспринимается как ошибка. Спекулянты "входят на плечи", экспортеры выставляют на продажу валютную выручку по максимуму, банки поднимают свои внутридневные лимиты, все ждут, что вверх еще есть ход, тенге будет слабеть". Эльдар Шамсутдинов

Но именно в этот момент выходит Нацбанк. Без громких заявлений, просто вбрасывает долларовую массу, и все меняется. Игроки видят: курс не растет, а объем в продаже висит. Возникает когнитивный диссонанс: раньше все брали, а теперь никто не двигается.

"Первыми начинают выходить из позиции те, кто наиболее чувствителен к риску: внутридневные трейдеры, банки с заемной ликвидностью, спекулянты с ограниченным горизонтом. Один не хочет наращивать убыток, другой фиксирует прибыль, экспортер, ждавший более выгодного курса, теряет терпение". Эльдар Шамсутдинов

После этого поведение игроков начинает сдвигаться. Срабатывает эффект примера: если другие начинают выходить, возможно, тренд себя исчерпал. За ними подтягиваются остальные. Запускается лавинообразный откат, и группа пересматривает общее мнение.

Дальше начинается самое важное: то, что еще недавно казалось устойчивым ростом, оказывается хрупким консенсусом.

"Начинается саморегуляция: курс разворачивается не потому, что кто-то что-то запретил, а потому что изменилась внутренняя логика поведения самой системы". Эльдар Шамсутдинов

При этом Шамсутдинов подчеркивает хладнокровную политику регулятора: если НБРК выходит с избыточным объемом, рынок чувствует панику. Включается другая логика: раз ЦБ так агрессивно защищается, значит, у него нет уверенности. Это может усилить давление.

"Регулятор должен быть как стена: даже если она очень тонкая, в ней не должны сомневаться". Эльдар Шамсутдинов

Именно поэтому, по мнению экономиста, эффективная интервенция должна быть непроизнесенной, но понятной. Маленький, но точный сигнал, который ломает психологический шаблон. Не прямое давление, а сбой в системе групповых ожиданий. Рынок должен понимать общий стиль игры: что регулятор не даст курсу выйти за определенные пределы, что он действует, когда начинается спекулятивный перегрев, и что цель – не держать курс на отметке, а сохранять управляемость и предсказуемость процесса.

"Жаль, не указали объемы интервенций, но могу предположить, что с 13.00 дня прошло около 200 млн долларов, из которых 100 миллионов, вероятно были интервенцией, которые вынесли примерно за 5 минут. Выглядело, как кусок мяса в аквариум с пираньями закинули…". Эльдар Шамсутдинов

В конце добавим, что на 10 утра по времени Астаны курс USD/KZT на межбанке был на уровне 542,25. Официальный курс от НБРК – 546,36. В обменниках Астаны доллар продают в среднем по 547-548 тенге.