Как ставка ФРС влияет на тенге: экономический обзор Нацбанка

Решения ФРС становятся одним из определяющих факторов, влияющих на обесценивание валют стран Центральной Азии, включая тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Расхождение в денежно-кредитной политике ведущих мировых центральных банков стало более выраженным в последние годы. Агрессивное повышение процентных ставок ФРС укрепило доллар, вызвав отток капитала и обесценивание валюты на развивающихся рынках, говорится в специальном выпуске "Экономическое обозрение Национального Банка Республики Казахстан".

В публикации отмечается, что разница в процентных ставках играет доминирующую роль в распределении капитала, при этом валюты, особенно в Центральной Азии, испытывают значительное обесценивание по отношению к доллару США. Тенденция к обесцениванию усложняет денежно-кредитную политику в этих экономиках, увеличивая стоимость обслуживания внешнего долга и подпитывая инфляцию. В частности, влияние разницы в процентных ставках на обменные курсы с 2019 по 2024 год выявляет несколько ключевых динамик между процентной ставкой ФРС и различными валютами по отношению к доллару США.

"Ставка ФРС играет значительную роль во влиянии на мировые валютные рынки, поскольку изменения процентных ставок в США могут влиять на потоки капитала и поведение инвесторов. В частности, для казахстанского тенге (KZT), кыргызского сома (KGS) и узбекского сома (UZS) обменные курсы, по-видимому, чувствительны к изменениям ставки ФРС. Периоды роста ставок ФРС обычно коррелируют с более сильным долларом США, что приводит к обесцениванию этих валют, поскольку более высокие процентные ставки США привлекают инвестиционные потоки в долларовые активы". Национальный банк Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

В то же время при низкой ставке ФРС эти валюты могут показывать относительную стабильность или рост по отношению к доллару США в зависимости от внутренних экономических условий. В целом данные, рассмотренные в исследовании, свидетельствуют о том, что решения ФРС по процентным ставкам являются критическим фактором в формировании динамики обменных курсов этих валют по отношению к доллару США в течение рассмотренного периода.

В документе также сказано, что с 2022 года агрессивное повышение ставок ФРС до 5,5% было направлено на сдерживание инфляции. ЕЦБ был более осторожен в ужесточении денежно-кредитной политики, в то время как Банк Японии только недавно отошел от политики сверхнизких ставок в ответ на рост внутренней инфляции.

Между тем Народный банк Китая принял иной подход, внедрив снижение ставок и поддержку ликвидности в целях стимулирования замедляющейся экономики Китая на фоне проблем в секторе недвижимости и слабого внутреннего спроса.

Банк Англии, столкнувшись с постоянным инфляционным давлением, значительно повысил ставки, хотя траектория его ставок была несколько ближе к траектории ФРС, чем ЕЦБ. В последнее время, по мере того как ФРС, Банк Англии и ЕЦБ начали снижать ставки хотя и с разной скоростью, Банк Японии ужесточает политику, Народный банк Китая продолжает свою аккомодацию, возникают новые сложности в глобальном распределении капитала.

"Этот разрыв в процентных ставках с 2019 по 2025 год подчеркивает проблемы, вызванные различающимися политиками, которые обусловлены различными региональными экономическими приоритетами. Это привело к оттоку капитала на развивающихся рынках и обесцениванию валюты по отношению к доллару США, что усложнило экономическое управление ими". Национальный банк Республики Казахстан

Добавим, что по итогам июльского заседания ФРС сохранила процентную ставку на уровне 4,25-4,5% уже пятое заседание подряд.

Фото: Zakon.kz

При этом, как отметили в АФК, комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла ослабили ожидания скорого снижения ключевой ставки. Пауэлл не дал рынку никаких сигналов к снижению ставки на следующем заседании в сентябре. На этом фоне рынок сразу пересмотрел вероятность снижения базовой ставки в сентябре с 50% до 43,2%. Вместе с тем впервые с 1993 года двое членов Совета управляющих ФРС выразили несогласие с решением большинства, поддержав идею о снижении ставки.