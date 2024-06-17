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Законодательство РК

Казахстан стал меньше торговать со странами Центральной Азии

товарооборот, Казахстан, Центральная Азия, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 16:04 Фото: Freepik
Торговля РК со странами Центральной Азии снизилась в первом квартале текущего года. Какие продукты Казахстан стал экспортировать и импортировать меньше, в материале Zakon.kz.

Внешнеторговый оборот Казахстана за 1 квартал 2024 года достиг 31,2 млрд долларов, что на 5,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом, товарооборот со странами Центральной Азии (Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) составил 5,1% от общего объема, достигнув 1,6 млрд долл. Такие данные приводятся на сайте Института экономических исследований.

Объем внешнеторгового оборота РК со странами Центральной Азии распределился следующим образом:

  • Узбекистан – 895,5 млн долларов (55,8%)
  • Кыргызстан – 337,7 млн долларов (21,1%)
  • Таджикистан – 264,8 млн долларов (16,5%)
  • Туркменистан – 105,3 млн долларов (6,6%).

"За аналогичный период последних 5 лет наблюдался рост показателей внешнеторгового оборота Казахстана со всеми странами Центральной Азии. Однако 1 квартал 2024 года характеризуется уменьшением показателей товарооборота с Узбекистаном на 16,2%, Кыргызстаном на 7,5%, Таджикистаном на 13,7% и с Туркменистаном на 5,2%", – указано в исследовании.

Так, экспорт Казахстана в страны ЦА за 1 квартал составил 1,2 млрд долларов. Это на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным Института, на это повлияло снижение объема экспорта пшеницы на 38,3%, телефонных аппаратов на 20,3%, а также золота на 41,9%.

В целом в структуре экспорта преобладает пшеница – 16,8% (204,3 млн долларов), телефонные аппараты – 4,7% (57,7 млн долларов), минеральная и газированная вода – 3,9% (48,2 млн долларов), прутки из железа и стали – 3,7% (45,4 млн долларов).

Импорт снизился на 20,5% по сравнению с прошлым годом, и составил 385,3 млн долларов. По данным аналитиков, в структуре импорта наибольшую долю занимают кузова для легковых автомобилей – 12,1% (46,5 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов – 7,4% (28,7 млн долларов), двигатели для автомобилей – 6,4% (24,5 млн долларов).

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