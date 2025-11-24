Ставка на будущее: приоритеты в молодежной политике стран Центральной Азии

Стремительное повышение уровня демографии побуждает центральноазиатские страны уделять серьезное внимание молодежной политике. О том, какие приоритеты в этом направлении ставят перед собой государства Центральной Азии и каких результатов добиваются, – в материале Zakon.kz.

На протяжении последних десятилетий государства Центрально-Азиатского региона демонстрируют высокие показатели естественного прироста, который оценивается на уровне 1 миллион человек в год. Средний коэффициент рождаемости в регионе, по данным статистики на конец 2024 года, находился на отметке 22,5-23 рождаемых на 1 тысячу человек. Все это автоматически выводит значимость процесса развития молодежной политики из ранга обычной социальной необходимости в стратегический приоритет.

Казахстан

Фото: pixabay

По данным Министерства культуры и информации РК на конец 2024 года, численность молодежи в стране в возрасте от 14 до 35 лет составляла 5 759 781 человек – 28% от всего населения. Примерно такой же показатель и среди детей в возрасте до 14 лет, общее число которых на конец 2024 года составило 5,6 миллиона человек. То есть молодежи в Казахстане примерно столько же, сколько и людей старшего поколения, что создает острую необходимость для власти уделять особое внимание молодежной политике.

На этом фоне в РК разработана и реализуется Концепция государственной молодежной политики на период с 2023 по 2030 год, которая направлена на всестороннее развитие молодежи, поддержку социальных инициатив и вовлечение ее в общественную жизнь государства.

Ключевыми направлениями являются содействие в получении качественного образования и последующего трудоустройства, предоставление льготного кредитования молодым семьям на покупку жилья, поддержка талантливой молодежи, а также культурно-патриотическое воспитание молодого поколения.

Свою поддержку государство оказывает через различного рода программы: гранты, квоты, социальные проекты и прямое взаимодействие с молодежными организациями.

Сегодня в Казахстане существует целый ряд молодежных программ, которые можно назвать полноценным социальным лифтом. То есть сопровождение молодого человека от школьной скамьи до фактического трудоустройства.

Наиболее перспективными из них являются:

Образовательная программа "Мәңгілік ел жастары – индустрияға" – "Серпін-2050" – бесплатное обучение выходцев из южных регионов в учебных заведениях для районов РК, испытывающих дефицит кадров;

– Программа "Бесплатное профессионально-техническое образование для всех" – подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием;

– Проект "С дипломом – в село!" – предоставление работы, подъемных пособий и жилья в сельской местности для специалистов в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии;

Проект "Первое рабочее место" – трудоустройство выпускников, ищущих работу впервые и по своей непосредственной специальности, указанной в дипломе о профессиональном образовании, или близкой по профилю;

Проект "Контракт поколений" – подготовка кадров для замены сотрудников, достигших пенсионного возраста;

Проект "Молодежная практика" – организация практики на предприятиях и в организациях всех форм собственности для молодых специалистов;

Проект "Государственный грант на открытие бизнеса" – безвозвратный финансовый грант на открытие бизнеса для участников государственной программы "Енбек", прошедшим обучение по основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау-Бизнес";

– Проект "социальное рабочее место" – создание рабочего места за счет государственных субсидий для трудоустройства молодых специалистов.

Существуют программы и социальной поддержки молодых семей, в частности обеспечения их жильем. В этом направлении пока только в городах республиканского значения и в столице запущена программа по обеспечению молодых специалистом арендным жильем. Это позволяет ее участникам не только арендовать жилплощадь, но и накапливать средства на первоначальный взнос для приобретения уже собственного жилья в ипотеку по льготной ставке для молодых семей по программе "Жас Отбасы".

Наряду с этим государство активно субсидирует различного рода стартапы, особенно в IT-сфере, предоставляет гранты и квоты на обучение за рубежом, способствует развитию патриотического воспитания.

Также в Казахстане при полной поддержке государства активно развивается институт волонтерства, с помощью которого представители молодого поколения не только привлекаются к социально значимой деятельности, но и получают возможность проявить себя, что в свою очередь может дать толчок к развитию их профессиональной карьеры.

Кроме того, государство способствует и активному вовлечению молодежи в политику. В данном ключе реализуется программа "Президентский молодежный кадровый резерв" и проект "Талдау" по подготовке молодых экспертов.

Все вышеуказанное демонстрирует, что казахстанские власти в реализации молодежной политики стремятся подходить комплексно, стараясь уделять при этом должное внимание всем жизненно важным аспектам процесса развития молодого поколения.

И по понятным причинам это дает положительный эффект: по сравнению с остальными странами Центральной Азии в Казахстане высокий уровень распространенности высшего образования среди населения (276 на 1 тыс. имеет диплом вуза, индекс охвата высшим образованием населения в возрасте от 18 до 23 лет составляет более 64%), низкие показатели безработицы (по данным Trading Economics по итогам 2024 года, безработица в РК составляла 4,6%), а также небольшое количество, по меркам стран региона, граждан, работающих за рубежом (по данным первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева, 156,7 тыс. граждан РК работают за рубежом).

Узбекистан

Фото: pixabay

По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, на момент 1 января 2025 года в стране официально зарегистрировано 9 630 556 граждан в возрасте от 14 до 30 лет, а также 10 518 483 детей в возрасте до 14 лет. То есть, даже несмотря на то, что Узбекистан является лидером по показателю рождаемости в регионе, разница между количеством граждан старшего и молодого поколения, как и в Казахстане, фактически отсутствует.

Так же как и в других странах региона, Узбекистан, особенно учитывая фактор высокой рождаемости, вынужден уделять серьезное внимание молодежной политике. На этом фоне в стране активно реализуется целый ряд программ по оказанию поддержки подрастающему поколению со стороны государства.

По данным Агентства по делам молодежи Узбекистана, наиболее перспективными из них считаются:

Программа "Молодежь: 1+1" – обучение и подготовка безработной и неорганизованной молодежи по принципу "Каждый предприниматель – помощник молодежи";

– Программа "Тетрадь милосердия" – оказание поддержки безработным женщинам и представителям молодого поколения узбекистанцев, оказавшихся в трудном положении;

Проект "Профессии будущего" – обучения молодежи современным профессиям, информационным технологиям и иностранным языкам;

Проект "USTOZ AI" – обучение молодежи современным профессиям через инновационную платформу, предлагающую доступ к более чем 40 онлайн-курсам;

Проект "1000 книг для молодежи" – перевод на узбекский язык мировых бестселлеров и их активное распространение среди узбекской молодежи;

Проект "WikiMarafon" – развитие узбекского языка, расширение базы данных узбекоязычной информации в интернете и увеличение количества сведений об Узбекистане на разных языках;

Проект "Академия девушек" – расширения доступа к образованию для женщин;

Проект "Олимпиада пяти инициатив" – вовлечение узбекской молодежи в массовый спорт.

Исходя из этого видно, что упор в рамках реализации молодежных инициатив узбекские власти в основном делают на повышении качества и доступности образования для молодежи, их культурно-патриотическом воспитании и вовлечении в массовый спорт.

Стараются в Узбекистане уделять внимание и социальной поддержке молодежи. На этом фоне с 2022 года запущена ипотечная программа "Мой первый дом", с помощь которой молодые семьи, имеющие 15% первоначального взноса, могут обзавестись собственным жильем.

Наряду с этим в Узбекистане активно развивается и институт волонтерства, действующий в рамках республиканского проекта "Доброта без границ". Тем не менее проект в отличие от Казахстана в большинстве случаев не субсидируется государством и фактически отдан на обеспечение международным организациям и фондам.

Все вышеуказанное позволяет считать, что, несмотря на фактическую узконаправленность программ и проектов по поддержке молодежи, они все же позволяют добиваться узбекским властям положительных для себя результатов.

В этом можно убедится как за счет увеличения индекса охвата высшим образованием населения в возрасте от 18 до 23 лет (увеличился с 2014 года на 40% и составил 47,7%) и постепенного снижения уровня безработицы (с 5,5 до 4,9%), так и за счет сокращения количественного показателя узбекских граждан, находящихся в трудовой миграции за рубежом (снизилось по сравнению с 2024 годом на 34% и составило 1,35 млн граждан).

Таджикистан

Фото: pixabay

Таджикистан, в отличие от всех остальных стран Центральной Азии, обладает самым молодым населением. Средний возраст таджикских граждан не превышает 25 лет, а 70% общего числа населения республики и вовсе представлены категорией лиц, не достигших 35 лет.

Этот фактор делает для таджикских властей молодежную политику стратегически важным направлением и побуждает на постоянной основе уделять серьезное внимание ее развитию.

Основной упор сегодня власти Таджикистана делают на создании условий для развития и реализации потенциала таджикской молодежи в интересах государства.

В этом случае все реализуемые в стране программы в рамках государственной молодежной политики в первую очередь направлены на расширение доступа населения к образованию, привлечение молодых людей к разработке и реализации государственной политики и программ, обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан, вовлечение таджикской молодежи в массовый спорт и культуру, развитие института волонтерства.

Кроме того, таджикские власти активно оказывают поддержку проектам молодых предпринимателей. Для этого в стране при правительстве Таджикистана был создан и уже не один год функционирует государственный бизнес-инкубатор, который оказывает молодым таджикским гражданам серьезную помощь в процессе реализации их бизнес-проектов – от предоставления бесплатных бухгалтерских и юридических услуг до помощи в поисках инвестиций и финансирования.

Вместе с тем в Таджикистане насчитывается не так много программ по трудоустройству, что в итоге заставляет таджикскую молодежь уезжать на заработки за рубеж (более 650 тыс. таджикских граждан работают за пределами своей страны).

Кроме того, государство фактически не субсидирует проекты социальной поддержки молодежи, что подтверждает отсутствие государственных программ по приобретению собственного жилья.

Тем не менее положительные моменты в рамках проводимой Таджикистаном молодежной политики, несомненно, имеются. Так, согласно статистике, к концу 2024 года индекс охвата высшим образованием населения республики в возрасте от 18 до 23 лет достиг отметки в 36% (с 2012 года показатель вырос на 28%).

В заключение следует отметить, что с учетом всех сегодняшних реалий молодежная политика для стран Центральной Азии уже давно перестала быть обычной системой мер поддержки молодого поколения – она фактически часть их государственной стратегии.