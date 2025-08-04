Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 4 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 543,24 тенге, евро – 619,89 тенге, рубля – 6,78 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,3 тенге, продажи – 546,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 620,4 тенге, продажи – 630,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,65 тенге, продажи – 6,76 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,3 тенге, продажи – 543,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 625 тенге, продажи – 630 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 542 тенге, продажи – 545 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,4 тенге, продажи – 628,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,66 тенге, продажи – 6,71 Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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