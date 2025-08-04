Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 543,24 тенге, евро – 619,89 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 539,3 тенге, продажи – 546,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 620,4 тенге, продажи – 630,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,65 тенге, продажи – 6,76 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,3 тенге, продажи – 543,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 625 тенге, продажи – 630 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 542 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,4 тенге, продажи – 628,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,66 тенге, продажи – 6,71
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.