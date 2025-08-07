Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
Подготовлен проект приказа министра финансов "Об установлении формы заключения о поступлении валютной выручки, Правил и сроков представления такого заключения", сообщает Zakon.kz.
В частности, установлена форма заключения о поступлении валютной выручки, а также правила и сроки ее представления территориальными филиалами Национального банка РК, банками второго уровня, АО "Банк Развития Кахахстана" и "Казпочта" в органы государственных доходов для определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату.
Цель проекта – обеспечение контроля за поступлением валютной выручки при проведении тематических проверок по подтверждению сумм налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату из бюджета.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 августа.
