#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Финансы

Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 16:38 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа министра финансов "Об установлении формы заключения о поступлении валютной выручки, Правил и сроков представления такого заключения", сообщает Zakon.kz.

В частности, установлена форма заключения о поступлении валютной выручки, а также правила и сроки ее представления территориальными филиалами Национального банка РК, банками второго уровня, АО "Банк Развития Кахахстана" и "Казпочта" в органы государственных доходов для определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату.

Цель проекта – обеспечение контроля за поступлением валютной выручки при проведении тематических проверок по подтверждению сумм налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату из бюджета.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 августа.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане установят предельный размер налоговой задолженности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Финансы
16:33, Сегодня
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: