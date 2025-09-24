Обновлены правила представления заключения о поступлении валютной выручки
Так, правила определяют порядок представления территориальными филиалами Национального банка, банками второго уровня, АО "Банк Развития Казахстана" и "Казпочта" в органы государственных доходов заключения о поступлении валютной выручки.
Предусматривается, что органы государственных доходов после начала налоговой проверки в течение пяти рабочих дней направляют запросы в территориальные филиалы Национального банка, банки второго уровня, АО "Банк Развития Казахстана" и "Казпочта" по форме о представлении заключения о поступлении валютной выручки по состоянию на дату составления такого заключения:
- по месту учетной регистрации валютного договора по экспорту в отношении валютных договоров, по которым присвоены учетные номера;
- по месту открытия банковского счета филиала или представительства в отношении нерезидентов, осуществляющих деятельность в РК через филиалы и представительства.
Органами государственных доходов при направлении запроса указываются:
- наименование налогоплательщика;
- индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер;
- номер и дата валютного договора по экспорту;
- запрашиваемый период;
- номер и дата регистрации предписания;
- учетный номер валютного договора по экспорту и дата его присвоения.
Территориальные филиалы Нацбанка, банки второго уровня, АО "Банк Развития Казахстана" и "Казпочта" заключение в органы государственных доходов представляют в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса.
Заключение удостоверяется посредством электронной цифровой подписи руководителя либо лица, уполномоченного руководителем на подписание.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
При этом ранее действовавшие Правила представления заключения о поступлении валютной выручки и поправки к ним утрачивают силу.