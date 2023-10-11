Новые правила валютного контроля введут в Казахстане с 2024 года

Национальный банк и Министерство финансов совместным приказом утвердили Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, экспортно-импортный валютный контроль – комплекс мер, осуществляемых в целях контроля выполнения экспортерами или импортерами требования репатриации иностранной и (или) национальной валюты по экспорту или импорту:

органами валютного контроля (КГД и другими госорганами в пределах их компетенции, в т.ч. Национальным банком);

уполномоченными банками, включая их филиалы, как агентами валютного контроля.

Правила включают:

порядок получения экспортером или импортером учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту, условия и критерии, включая пороговое значение суммы валютного договора по экспорту или импорту, при наличии которых валютный договор по экспорту или импорту подлежит контролю выполнения требования репатриации;

порядок перехода экспортера или импортера на обслуживание по валютному договору по экспорту или импорту из одного уполномоченного банка (его филиала) в другой уполномоченный банк (его филиал);

порядок снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации;

особенности контроля за соблюдением экспортером или импортером требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту при прекращении уполномоченным банком деловых отношений с клиентом;

порядок мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту и передачи информации и (или) документов по валютному договору по экспорту или импорту;

порядок контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту;

порядок ведения отдельного учета валютного договора по экспорту или импорту в территориальном подразделении органа государственных доходов;

порядок возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту;

частные случаи.

Валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, если сумма такого договора превышает 50 000 долларов США в эквиваленте.

Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма договора, то такой договор рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.

Если валютный договор по экспорту или импорту выражен в валюте, отличной от доллара США, и в таком договоре отсутствует указание на обменный курс по отношению к доллару США, для определения эквивалента суммы валютного договора по экспорту или импорту в долларах США пересчет осуществляется с использованием официального курса обмена валют на дату подписания такого договора.

Учетная регистрация валютного договора по экспорту или импорту осуществляется:

в уполномоченном банке, который обслуживает банковский счет экспортера или импортера, – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в уполномоченном банке;

в уполномоченном банке, который обслуживает банковский счет экспортера или импортера, – если платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счетов, открытых как в уполномоченном банке, так и в иностранном банке;

в территориальном филиале Нацбанка по месту постоянного проживания или нахождения экспортера или импортера – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в иностранном банке, указанного в подпункте 1) пункта 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.

Экспортер или импортер обращается за получением учетного номера до начала исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту любой из его сторон.

Для получения учетного номера экспортер или импортер представляет в уполномоченный банк или территориальный филиал Нацбанка:

заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль;

оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту. Если валютный договор по экспорту или импорту заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.

При получении в территориальном филиале Национального банка учетного номера экспортер или импортер дополнительно представляет документ с образцами подписей.

В заявлении указывают срок репатриации, рассчитанный в соответствии с порядком расчета срока репатриации.

Одному валютному договору по экспорту или импорту присваивается только один учетный номер.

При электронном документообороте экспортер или импортер представляет электронную копию валютного договора по экспорту или импорту. Уполномоченный работник уполномоченного банка или территориального филиала Нацбанка в порядке, установленном внутренним актом, присваивает учетный номер с заверением ЭЦП или других элементов защитных действий.

Уполномоченный банк или территориальный филиал Нацбанка отказывает в получении учетного номера в случаях:

наличие в валютном договоре по экспорту или импорту, включая все изменения и (или) дополнения к нему, условий, противоречащих требованиям валютного законодательства РК;

несоответствие подписи экспортера или импортера в заявлении о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль образцу подписи в документе с образцами подписей;

по основаниям, предусмотренным Законом о ПОДФТ.

Присвоение учетного номера не требуется:

при перемещении Нацбанком или уполномоченным банком наличных денег через границу РК;

при вывозе Нацбанком или уполномоченным банком драгоценных металлов для размещения на своих металлических счетах в иностранных банках;

при ввозе Нацбанком или уполномоченным банком драгоценных металлов на территорию РК;

валютным договорам по экспорту или импорту, оплата по которым производится за счет государственных внешних займов РК или внешних займов, обеспеченных гарантией РК;

валютным договорам по экспорту или импорту, заключенным государственными учреждениями и государственными предприятиями РК, осуществляющими платежи и (или) переводы денег через подразделения государственных органов;

валютным договорам по экспорту или импорту, заключенным уполномоченным банком и иными финансовыми организациями-резидентами с нерезидентами, предусматривающими оказание услуг.

Как снять валютный договор с учетной регистрации

Снятие валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации осуществляется уполномоченным банком, являющимся банком учетной регистрации, или территориальным филиалом Нацбанка, являющимся банком учетной регистрации в течение 5 рабочих дней после дня поступления заявления экспортера или импортера с документами, подтверждающими основания для снятия.

В свою очередь уполномоченный банк или территориальный филиал Нацбанка в течение трех рабочих дней после дня снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации уведомляет об этом экспортера или импортера в произвольной форме.

Досье по валютному договору по экспорту или импорту, снятому с учетной регистрации, хранится в уполномоченном банке или филиале Нацбанка в течение 5 лет после дня снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации.

Правилами установлены 22 основания для снятия валютного договора с учетной регистрации, среди которых, в частности:

исполнение обязательств сторонами по валютному договору по экспорту или импорту в полном объеме или наличие остатка задолженности нерезидента либо резидента, не превышающего 50 000 долларов США в эквиваленте;

наличия письменного заявления импортера в произвольной форме о прекращении действия валютного договора по импорту;

наличия письменного заявления экспортера в произвольной форме о прекращении действия валютного договора по экспорту при неисполненных обязательств нерезидента по оплате товаров, работ, услуг;

отсутствие исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту в течение 1 календарного года с последней даты исполнения обязательств сторонами, при условии эквивалентного исполнения обязательств сторонами или наличия остатка задолженности нерезидента либо экспортера или импортера, не превышающего 50 000 долларов США в эквиваленте;

наличие судебного решения, либо документа иного уполномоченного государственного органа иностранного государства о ликвидации или о признании нерезидента банкротом;

ликвидация экспортера или импортера и отсутствие правопреемника и др.

Порядок мониторинга движения денег и передачи информации и документов по валютному договору по экспорту или импорту

Уполномоченный банк или территориальный филиал Нацбанка, являющийся банком учетной регистрации, направляет в Нацбанк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером в течение трех рабочих дней после дня присвоения учетного номера, снятия с учетной регистрации, получения запроса уполномоченного банка, являющегося новым банком учетной регистрации, о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту, возобновления движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет, возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером.

Национальный банк в течение одного рабочего дня после дня получения от уполномоченного банка или территориального филиала Нацбанка, являющегося банком учетной регистрации, информации направляет в орган государственных доходов информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером.

Орган государственных доходов ежедневно в разрезе учетного номера валютного договора направляет в Нацбанк информацию:

по декларациям на товары по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером;

по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером;

по электронным счетам-фактурам по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером.

Национальный банк в течение одного рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов такой информации направляет ее уполномоченным банкам или территориальным филиалам Нацбанка, являющимся банками учетной регистрации.

Уполномоченный банк осуществляет мониторинг платежей и (или) переводов денег, осуществляемых в рамках валютных договоров по экспорту или импорту, заключенных на сумму от 10 000 до 50 000 долларов США (включительно) в эквиваленте.

Если по таким валютным договорам по экспорту или импорту общая сумма денег, полученных экспортером или отправленных импортером, в отчетном месяце превысила 100 000 долларов США в эквиваленте, уполномоченный банк до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Нацбанк информацию об осуществленных платежах и (или) переводах денег по экспорту или импорту на сумму, превышающую 100 000 долларов США в эквиваленте.

Контроль выполнения требования репатриации по валютному договору

Платежи и переводы денег по валютному договору по экспорту или импорту, на который распространяется требование получения учетного номера, осуществляются экспортером или импортером через уполномоченный банк, осуществляющий его учетную регистрацию.

При поступлении денег по такому договору в другой уполномоченный банк, последний зачисляет деньги на банковский счет своего клиента-резидента с одновременным переводом поступивших денег в уполномоченный банк, на основании соответствующего указания экспортера или импортера (платежного документа). Экспортер или импортер прилагает к указанию на перевод денег копию листа валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении учетного номера либо копию извещения в произвольной форме о присвоении валютному договору учетного номера.

Уполномоченный банк или территориальный филиал Нацбанка, являющийся банком учетной регистрации, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (месяц истечения срока репатриации), направляет в Нацбанк лицевую карточку банковского контроля в следующих случаях:

1) срок репатриации истек, а сумма неисполненных нерезидентом обязательств по валютному договору по экспорту или импорту перед экспортером или импортером превысила 50 000 долларов США в эквиваленте;

2) экспортер или импортер нарушил срок обращения за присвоением учетного номера валютному договору по экспорту или импорту.

Национальный банк в течение одного рабочего дня после дня получения лицевой карточки банковского контроля направляет данную информацию в орган государственных доходов в целях проведения территориальным подразделением ОГД соответствующего контроля.

Территориальный ОГД проводит сверку сведений из деклараций на товары, заявлений о ввозе товаров, электронных счетов-фактур в информационных системах ОГД и Нацбанка.

Территориальный ОГД после проведения сверки и установления факта наличия признаков нарушений валютного законодательства РК, допущенных экспортером или импортером, по которым предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РК, в срок не позднее 5 рабочих дней после дня получения от Нацбанка лицевой карточки банковского контроля и информации направляет экспортеру или импортеру запрос о представлении:

письменных пояснений о причинах необеспечения выполнения требования репатриации, с приложением документов, подтверждающих наступление обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту (при их наличии), несвоевременного обращения за присвоением валютному договору по экспорту или импорту учетного номера;

документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту.

Запрошенные территориальным подразделением органа государственных доходов информация и (или) документы (их копии) представляются экспортером или импортером в сроки, установленные в письменном запросе, но не позднее 15 рабочих дней после дня, следующего за днем получения экспортером или импортером письменного запроса.

Территориальный ОГД в случае установления факта нарушения норм Правил касательно репатриации, в том числе своевременного представления информации и (или) документов, влияющих на сроки и условия выполнения требования репатриации, а также своевременного обращения за присвоением учетного номера валютному договору по экспорту или импорту, рассматривает вопрос о наличии в действиях (бездействии) экспортера или импортера признаков нарушений, по которым предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РК и при необходимости направляет в другие органы валютного контроля по компетенции.

Отдельный учет валютного договора по экспорту или импорту

Валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером подлежит отдельному учету в территориальном подразделении ОГД по месту постоянного проживания или нахождения экспортера или импортера при:

наличии решения суда, вынесенного в отношении экспортера или импортера в рамках производства по делу об административном правонарушении за невыполнение требования репатриации и отсутствии при этом движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, подлежащих дальнейшему контролю репатриации;

отсутствии экспортера или импортера по месту его постоянного проживания или нахождения;

наличии решения о прекращении с экспортером или импортером деловых отношений, принятого уполномоченным банком (его филиалом), выступавшим банком учетной регистрации;

наличии решения суда, вступившего в законную силу о принудительной ликвидации уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации.

Кроме того, правилами регламентированы порядок возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту и отдельные частные случаи учетной регистрации таких договоров.

Совместное постановление вводится в действие 1 января 2024 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 января 2025 года.