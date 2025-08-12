Средний чек растет: какую сумму казахстанцы обналичили через банкоматы за полгода

Несмотря на то, что рынок платежей становится все более технологичным, казахстанцы продолжают активно использовать и наличные деньги. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В первом полугодии 2025 года рынок безналичных платежей Казахстана продемонстрировал быстрый рост: объем транзакций увеличился на 19,3% год к году до 86,6 трлн тенге (72,6 трлн годом ранее). Доля безнала в платежном обороте достигла 87% (85,9% годом ранее), говорится в исследовании аналитического центра АФК.

Отмечается, что росту рынка в этом году поспособствовало активное развитие цифровых сервисов, расширение сети POS-терминалов, рост доверия к финтеху и ужесточение контроля за фискализацией доходов предпринимателей.

"Средний чек безналичной операции за период увеличился с 12,4 тыс. тенге до 13,2 тыс. тенге (+6,2%), а при снятии наличных – с 98,9 тыс. тенге до 112,9 тыс. тенге (+14,2%). Рост среднего чека в обоих сегментах указывает на расширение платежной активности и потребления, но значительная часть увеличения носит инфляционный характер (ИПЦ +11,8%), что ограничивает реальный прирост покупательной способности". Аналитический центр АФК

Всего в первом полугодии казахстанцы обналичили через банкоматы 12,9 трлн тенге в сравнении с 11,9 трлн тенге за аналогичный период 2024 года (+8,9%). По оценкам аналитиков это может свидетельствовать о сохранении потребности в наличных для повседневных расходов в отдаленных населенных пунктах, все еще высокой доли теневого сектора в экономике (16,7% к ВВП).

На фоне двухзначного роста наличных в обращении (+21% год к году) в среднем на каждого казахстанца теперь приходятся 232 тыс. тенге наличности против 194 тыс. тенге годом ранее.

Несмотря на то, что безналичные и наличные расчеты продолжают расти параллельно, темпы роста безнала существенно опережают наличный оборот, что укрепляет его доминирующую роль в платежной системе, уточняется в публикации.

По данным АФК, более сильный прирост доли безналичных расчетов происходит в регионах с меньшим проникновением на фоне активных мер по расширению платежной инфраструктуры и повышению цифровой грамотности.

Так, наибольший прирост доли безналичных операций зафиксирован в Акмолинской области (+6,3 п.п.), в области Жетысу (+3,8 п.п.), Туркестанской области (+3,7 п.п), а также СКО (+3,0 п.п).

Фото: АФК

В АФК полагают, что это свидетельствует о выравнивании цифрового ландшафта и снижении регионального "цифрового разрыва", который за год сократился с 21,7 до 19 процентных пунктов.

В исследовании также отмечается, что продолжает меняться структура транзакций: доля бесконтактных и интернет-платежей достигла 90,4%, что указывает на потребительские предпочтения в пользу более удобных и быстрых способов оплаты, QR-платежи заняли 10,2%. По данным аналитиков этот сегмент ожидаемо ускорится после внедрения единого QR-кода.

Обеспеченность POS-терминалами тоже улучшилась: 67 устройств на 1 000 человек (58 годом ранее). Это является критически важным условием для стимулирования безналичных платежей, особенно в регионах с меньшим проникновением безнала.

В АФК ожидают, что следующей важной вехой для рынка станет преодоление психологической отметки в 90% от объема безналичных расчетов на страновом уровне. Этому будет способствовать запуск единого QR-кода, расширение сервиса межбанковских переводов по номеру телефона, широкое применение цифрового тенге (CBDC), введение в оборот цифровых финансовых активов и открытых API, что приблизит Казахстан к верхней планке стран-лидеров по цифровизации платежной среды.

Ранее, председатель Национального банка Тимур Сулейменов озвучил, на каком этапе процесс подключения всех банков Казахстана к единой системе QR-кода.