Казахстанцы снимают больше денег в банкоматах: насколько вырос объем наличности в стране

Объем и сумма операций по выдаче наличности в Казахстане в этом году растет активнее, чем в прошлом. Параллельно активно набирает обороты QR-оплата. Подробнее в материале Zakon.kz.

Страновой уровень проникновения "безнала" за последние 12 месяцев не изменился, сохранившись на отметке 86% на фоне роста изъятий наличности и их объема в обращении, говорится в обзоре аналитического центра АФК.

По итогам января–сентября 2024 года безналичные карточные транзакции в стране составили 117,1 трлн тенге, в то время как суммарный объем обналичиваний за отчетный период составил 18,5 трлн тенге

Таким образом, к началу октября 2024 года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности в 6,3 раза, что не намного выше показателя прошлого года – в 6,1 раза: 101,5 трлн и 16,6 трлн тенге.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

По данным АФК рост объема наличных денег в стране в этом году увеличился как на фоне высоких инфляционных процессов (снизилось количество транзакций), так и перед стартом всеобщего декларирования и нескольких кампаний по фискализации мобильных переводов.

"Объем наличности в обращении, то есть денег вне банковской системы, рос намного быстрее, чем за аналогичный период 2023 года и составил 4 трлн тенге. Таким образом, в среднем, на каждого казахстанца теперь приходятся 197 тыс. тенге наличности против 178 тыс. тенге ранее". АФК

При этом "средний чек" одной операции по безналичным транзакциям вырос в отчетном периоде с 12,6 до 13,1 тыс. (+4,3%), по снятию из банкоматов – с 97,2 до 111,7 тыс. тенге (+14,9%), отражая высокие темпы роста номинальных заработной платы (+11,3%) и доходов казахстанцев (+9,4%), подчеркивается в обзоре.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Помимо этого, среди тенденций в способах осуществления безналичных транзакций в АФК отметили снижение доли интернет-платежей (с 83 до 80,5%) и оплат через POS-терминал (с 11,8% до 9,6%). В тоже время стремительно растет QR-оплата – с 5,2% до 9,9%.

"В абсолютном выражении QR-оплаты увеличились с 5,3 трлн тенге до 11,5 трлн тенге, превысив объемы оплат через POS-терминал (11,3 трлн тенге). При этом потенциал их дальнейшего роста остается существенным ввиду простоты, удобства, экономии на транзакциях и планов по внедрению единого QR-кода для оплат". АФК

В Ассоциации напомнили, что единый QR-код для всех банков планируется внедрить в первой половине следующего года. Ранее, Zakon.kz также сообщал о запуске пилотного проекта по внедрению межбанковских QR-платежей.