Депозиты казахстанцев в иностранной валюте сократились на 3,8%

На финансовом рынке Казахстана наблюдается заметный сдвиг в предпочтениях вкладчиков. Вклады населения в иностранной валюте в банках второго уровня к июлю текущего года составили 5,85 трлн тенге. Этот показатель сократился за месяц на внушительные 57,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях в июне 2025 года увеличился на 1,8%, до 42,2 трлн тенге, демонстрируя рост на 2,1% с начала года. Примечательно, что этот рост был обусловлен увеличением депозитов в национальной валюте на 3,4%, до 33,1 трлн тенге. В то же время депозиты в иностранной валюте сократились на 3,8%, до 9,1 трлн тенге. В результате уровень долларизации депозитов на 1 июля 2025 года снизился до 21,6% в сравнении с 22,9% месяцем ранее.

Анализируя структуру депозитов, можно отметить рост вкладов как юридических, так и физических лиц. Депозиты юридических лиц в июне 2025 года выросли на 0,9%, до 18,7 трлн тенге, а физических лиц – на 2,4%, до 23,5 трлн тенге.

Согласно опросу Национального банка РК за август 2025 года, 65,8% граждан Казахстана, имеющих накопления, хранят свои деньги на банковских депозитах, при этом 84,4% из них имеют тенговые депозиты.

Несмотря на умеренные процентные ставки, инвалютные депозиты по-прежнему сохраняют свою актуальность для казахстанцев. Они остаются инструментом для сохранения стоимости средств на фоне потенциальных колебаний курса тенге. Сегодня в Казахстане функционируют 23 БВУ, из которых 19 являются участниками системы коллективного страхования депозитов, а вклады в иностранной валюте доступны в 18 из этих банков.

В целом же банковский сектор продолжает демонстрировать положительные финансовые показатели. Собственный капитал банков в июне 2025 года увеличился на 2,9%, до 9,3 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 5,1%).

Рост капитала в основном произошел за счет увеличения нераспределенной чистой прибыли, которая за январь-июнь 2025 года составила 1,4 трлн тенге, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 июля 2025 года составила 4,6%, а рентабельность капитала (ROE) – 31,7%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге в июне 2025 года сохранилась на уровне мая 2025 года, составив 15,4% для небанковских юридических лиц и 14,2% для физических лиц.