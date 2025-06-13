Как базовая ставка повлияла на кредиты и депозиты в этом году – доклад Нацбанка
Согласно опубликованному документу, ставки денежного рынка в этом году формировались в соответствии с динамикой базовой ставки и находились в пределах коридора. Динамика депозитных ставок отражала изменения базовой ставки, при этом ставки по корпоративным вкладам отреагировали более оперативно, а общие темпы роста кредитования сохранились на высоком уровне.
Если говорить о конкретных цифрах, то по состоянию на конец апреля 2025 года депозиты в депозитных организациях в годовом выражении увеличились на 20,5%. Основной вклад в рост внесли депозиты в национальной валюте (+19,9%), что отражает сохранение их привлекательности на фоне существенного дифференциала процентных ставок между депозитами в тенге и валютными вкладами.
Одновременно отмечается увеличение валютных депозитов на 22,6% год к году, обусловленное в большей мере эффектом курсовой переоценки, и в меньшей степени – притоком новых средств. Вместе с тем повышение базовой ставки привело к увеличению депозитных ставок, особенно по корпоративным вкладам в тенге (с 14,1% в январе до 15,4% в апреле 2025 года). Ставки по вкладам физических лиц выросли более умеренно – на 0,5 процентных пунктов (п.п.) до 14%.
"Несмотря на сезонное снижение, норма сбережений домохозяйств сохраняется вблизи максимальных уровней. Также в марте-апреле наблюдалось увеличение доли сберегающего населения после снижения с ноября 2024 года". Национальный банк РК
Согласно данным, представленным в докладе, кредитный портфель банков вырос за год на 20,4% в апреле 2025 года за счет продолжающегося роста кредитования населения и бизнеса.
Подчеркивается, что спрос на кредиты населению продолжает оставаться высоким (рост кредитов населению в апреле вырос на 22,4% год к году), несмотря на замедление роста потребительских займов, рост ипотечного портфеля составил 12,7% в годовом выражении.
Также в марте осуществлялся сбор заявок на льготную ипотеку. И по ожиданиям это будет способствовать росту ипотечного кредитования в последующие месяцы 2025 года.
Кроме этого, в апреле 2025 года наблюдалась высокая активность в кредитовании субъектов крупного и среднего бизнеса. Кредитование бизнеса со стороны банков второго уровня продолжило расти двузначными темпами в марте (на 17,3%) преимущественно за счет ускорения роста кредитования крупных и средних предприятий на фоне реализации инвестиционных проектов предприятиями реального сектора. Кредитование малых предприятий в апреле замедлилось до 10,4%.
Что касается ставок, то по кредитам бизнесу в национальной валюте с января по апрель 2025 года средневзвешенная ставка увеличилась на 0,3 п.п. на фоне повышения базовой ставки в марте. Ставки для крупных и средних предприятий более заметно отреагировали на повышение базовой ставки (рост на 1,1 п.п. и 1,3 п.п., соответственно), менее выраженный рост наблюдался по кредитным ставкам малому бизнесу (на 0,4 п.п.).
Розничные кредитные ставки практически сохранились на прежнем уровне. Уточняется, что ставки по потребительским кредитам продолжают формироваться под влиянием изменения доли рассрочек в общем объеме потребительских кредитов. Так, в феврале-апреле ставка по потребительским кредитам находилась в пределах 19-21%. Ипотечные ставки значительно не изменились и находятся в диапазоне 10-11%.
Курсовая динамика в этом году также складывается под воздействием внешних и внутренних факторов. К примеру, в апреле по сравнению с январем тенге укрепился на 1,1% преимущественно из-за внутренних факторов.
Фото: Zakon.kz
Поддержку оказали продажи валюты со стороны Нацфонда и квазигосударственного сектора, а также зеркалирование операций по покупке золота. Существенным фактором являлось снижение сезонного спроса на иностранную валюту в феврале. В марте-апреле наблюдалось небольшое ослабление тенге, обусловленное снижением мировых цен на нефть на фоне введения тарифов США на импорт и ожиданий замедления глобальной торговли.
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