Как базовая ставка повлияла на кредиты и депозиты в этом году – доклад Нацбанка

Национальный банк Казахстана представил майский доклад по денежно-кредитной политике с анализом основных макроэкономических факторов. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно опубликованному документу, ставки денежного рынка в этом году формировались в соответствии с динамикой базовой ставки и находились в пределах коридора. Динамика депозитных ставок отражала изменения базовой ставки, при этом ставки по корпоративным вкладам отреагировали более оперативно, а общие темпы роста кредитования сохранились на высоком уровне.

Если говорить о конкретных цифрах, то по состоянию на конец апреля 2025 года депозиты в депозитных организациях в годовом выражении увеличились на 20,5%. Основной вклад в рост внесли депозиты в национальной валюте (+19,9%), что отражает сохранение их привлекательности на фоне существенного дифференциала процентных ставок между депозитами в тенге и валютными вкладами.

Одновременно отмечается увеличение валютных депозитов на 22,6% год к году, обусловленное в большей мере эффектом курсовой переоценки, и в меньшей степени – притоком новых средств. Вместе с тем повышение базовой ставки привело к увеличению депозитных ставок, особенно по корпоративным вкладам в тенге (с 14,1% в январе до 15,4% в апреле 2025 года). Ставки по вкладам физических лиц выросли более умеренно – на 0,5 процентных пунктов (п.п.) до 14%.

"Несмотря на сезонное снижение, норма сбережений домохозяйств сохраняется вблизи максимальных уровней. Также в марте-апреле наблюдалось увеличение доли сберегающего населения после снижения с ноября 2024 года". Национальный банк РК

Согласно данным, представленным в докладе, кредитный портфель банков вырос за год на 20,4% в апреле 2025 года за счет продолжающегося роста кредитования населения и бизнеса.

Подчеркивается, что спрос на кредиты населению продолжает оставаться высоким (рост кредитов населению в апреле вырос на 22,4% год к году), несмотря на замедление роста потребительских займов, рост ипотечного портфеля составил 12,7% в годовом выражении.

Также в марте осуществлялся сбор заявок на льготную ипотеку. И по ожиданиям это будет способствовать росту ипотечного кредитования в последующие месяцы 2025 года.

Кроме этого, в апреле 2025 года наблюдалась высокая активность в кредитовании субъектов крупного и среднего бизнеса. Кредитование бизнеса со стороны банков второго уровня продолжило расти двузначными темпами в марте (на 17,3%) преимущественно за счет ускорения роста кредитования крупных и средних предприятий на фоне реализации инвестиционных проектов предприятиями реального сектора. Кредитование малых предприятий в апреле замедлилось до 10,4%.

Что касается ставок, то по кредитам бизнесу в национальной валюте с января по апрель 2025 года средневзвешенная ставка увеличилась на 0,3 п.п. на фоне повышения базовой ставки в марте. Ставки для крупных и средних предприятий более заметно отреагировали на повышение базовой ставки (рост на 1,1 п.п. и 1,3 п.п., соответственно), менее выраженный рост наблюдался по кредитным ставкам малому бизнесу (на 0,4 п.п.).

Материал по теме В Нацбанке не исключают возможности ужесточения базовой ставки в Казахстане

Розничные кредитные ставки практически сохранились на прежнем уровне. Уточняется, что ставки по потребительским кредитам продолжают формироваться под влиянием изменения доли рассрочек в общем объеме потребительских кредитов. Так, в феврале-апреле ставка по потребительским кредитам находилась в пределах 19-21%. Ипотечные ставки значительно не изменились и находятся в диапазоне 10-11%.

Курсовая динамика в этом году также складывается под воздействием внешних и внутренних факторов. К примеру, в апреле по сравнению с январем тенге укрепился на 1,1% преимущественно из-за внутренних факторов.

Фото: Zakon.kz

Поддержку оказали продажи валюты со стороны Нацфонда и квазигосударственного сектора, а также зеркалирование операций по покупке золота. Существенным фактором являлось снижение сезонного спроса на иностранную валюту в феврале. В марте-апреле наблюдалось небольшое ослабление тенге, обусловленное снижением мировых цен на нефть на фоне введения тарифов США на импорт и ожиданий замедления глобальной торговли.

Ранее эксперты казахстанского финансового рынка оценили, насколько может вырасти курс доллара через год.