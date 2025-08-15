Платформенная экономика в Казахстане: мировой опыт и местные вызовы

Urban Forum Kazakhstan проанализировала платформенную занятость в Казахстане.

Оказалось, что более 500 тысяч, или примерно 5-6% работающего населения в Казахстане зарабатывают через платформы, и это глобальный тренд: платформенная экономика активно развивается по всему миру и радикально меняет рынки труда. При этом, в Казахстане и в других странах остаются открытыми вопросы налогового статуса и социальной защищенности таких работников.

Платформенная занятость — это гибкая рабочая модель, где люди получают заказы и информацию о заказах на цифровых платформах. С одной стороны, платформа выступает посредником, чаще всего не нанимая людей напрямую: таким образом, у работников нет трудовых договоров и понятной социальной защищенности. С другой стороны, работники могут претендовать на свободный график, совмещение с учебой или основной работой, а также возможность работать сразу с несколькими агрегаторами.

Такая форма занятости во всем мире играет важную роль в борьбе с крайней нищетой, создании рабочих мест. При этом, ее не рассматривают как панацею от безработицы, поскольку она не предполагает ни достаточного уровня социальной защиты, ни защиты трудовых прав, ни стабильности доходов.

Опыт других стран может помочь?

Это спорный вопрос. Во многих странах платформенная занятость до сих пор остается неурегулированной до конца. Например, в США на федеральном уровне платформенные работники чаще считаются самозанятыми, или независимыми подрядчиками, а не наемными сотрудниками, из-за чего они не могут рассчитывать на минимальную зарплату, отпуск, компенсацию за увольнение и другие льготы.



Во Франции же наоборот: платформа несет "социальную ответственность" перед работником "если именно платформа определяет порядок предоставления услуг и устанавливает цену услуги или предоставленных товаров". Этот подход был призван найти ответственных с одной стороны, а с другой — избежать чрезмерного регулирования от государства, которое может сдерживать развитие платформ.

Похоже, что Казахстану еще предстоит оценить примеры из мирового опыта и выработать собственные нормы.

Как стараются защитить права работников в Казахстане?

В декабре 2024 года завершился пилотный проект по тестированию нового режима налогообложения для водителей такси, который проводился с участием "Яндекс Такси", Министерства труда и социальной защиты населения и Комитета государственных доходов Министерства финансов. В этом проекте водители были обязаны применять специальный налоговый режим через мобильное приложение, а платформа стала налоговым агентом. Платформа удерживала с доходов водителей 4% в качестве подоходного налога, взноса за медицинское страхование, а также пенсионных и социальных отчислений, и сама уплачивала налоги за их ИП. В проекте приняли участие более 70 тысяч человек, что обеспечило им социальные гарантии. Теперь в рамках нового Налогового кодекса обсуждается введение специального режима "Платформенная занятость", который позволил бы расширить этот опыт.

Что думают работники?

Несмотря на позитивный опыт пилотного проекта, многие работники продолжают работать без оформления ИП, продолжая надеяться на потерю интереса к отрасли со стороны государства и послаблениям от агрегаторов. Кроме того, многие считают, что после регистрации ИП налоговое бремя увеличится.

С другой стороны, водители такси знают, что, оформившись как ИП, у них будут дополнительные баллы по приоритету заказов. Есть также мнение, что в будущем платформы начнут сокращать количество заказов для тех, у кого нет статуса ИП.

Полный текст исследования можно прочитать по ссылке.