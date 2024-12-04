Платформенная занятость в Казахстане: результаты и проблемы проекта обсудили на Форуме такси в Алматы

В рамках Форума такси представители государственных органов и бизнеса обсудили первые результаты пилотного проекта по платформенной занятости в Казахстане.

Участники отметили положительный эффект на процесс сбора налоговых поступлений и социальных отчислений, а также обозначили ключевые трудности, с которыми пришлось столкнуться при реализации проекта.

Но Форуме такси вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Олжас Анафин рассказал, что в прошлом году Комитетом государственных доходов совместно с Yandex Qazaqstan в городах Астана и Алматы запущен пилотный проект по платформенной занятости для водителей такси, которые оказывают услуги через приложение Яндекс Go.

"Яндекс Такси первым на рынке провел интеграцию своих систем и с 1 сентября начал работать по новому механизму. Есть сложности, конечно, но работа ведется, и мы ожидаем вовлеченности от остальных платформ", – прокомментировал Олжас Анафин.

По словам директора по развитию платформенной занятости в Яндекс Такси Натальи Москвитиной, на сегодняшний день в рамках проекта уже зарегистрировано 36 тысяч водителей в качестве ИП. С 1 сентября этого года компания стала налоговым агентом-исполнителем согласно новым поправкам в Социальный и Налоговый кодексы. За этот период сумма налогов и социальных взносов, которую водители перечислили через налогового агента, составила 913 млн тенге, а доход ИП водителей – 46,8 млрд тенге.

"Каждый зарегистрированный ИП водитель платит подоходный налог. Подключаясь как ИП, водитель также формирует свои пенсионные накопления, получает доступ к дополнительному медицинскому обслуживанию и социальной защите", – говорит Наталья Москвитина.

Также Москвитина отметила, что за все поездки водителя, имеющего статус ИП, платформа формирует автоматические чеки в e-Salyq Business. Но в то же время одним из главных препятствий остается электронный документооборот (ЭДО), который вызывает множество вопросов и сложностей как у водителей и партнеров сервиса, так и у самой платформы.

"Для того, чтобы подписать документы дистанционно, необходима регистрация в Информационной системе электронных счетов-фактур. Эту регистрацию можно пройти только с персонального компьютера. Мы провели исследование: 70% водителей не имеют доступа к персональному компьютеру", – отмечает Москвитина.

Бейсембаев Нурлан, водитель-партнер Яндекс Такси, подтвердил, что с ЭДО возникают сложности: "Я из-за этих электронных документов хочу уходить из ИП. Это очень сложно, запутанно. Каждый месяц я дергаюсь и переживаю из-за этих АВР и ЭСФ. Сложно мне, я же не бухгалтер, а таксист".

Для решения этой проблемы в Яндекс Такси подключили провайдеров, которые помогают водителям формировать необходимые документы.

"ЭДО остается сложным и неудобным инструментом. Поэтому мы предлагаем пересмотреть этот процесс, сделав его проще и доступнее. Например, заменить документооборот на чеки, которые выставляются платформой в рамках налогового режима с использованием специального мобильного приложения в e-Salyq Business. В ряде стран для платформенных занятых именно так и реализовано", – подчеркивает Москвитина.

Как изменилась работа с водителями такси

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов Алматы Айдос Мухамеджанов заметил, что вопрос регулирования таксомоторных перевозок давно находится в поле зрения налоговых органов. По его словам, до появления агрегаторов рынок был непрозрачным, что осложняло работу с водителями такси.

Мухамеджанов также добавил, что налоговые органы продолжат взаимодействие с другими платформами.

"Платформ на рынке 18, и мы хотим провести анализ их работы: как они отчисляют налоги, правильно ли используют механизмы регистрации", – заключил он.

Фото: ассоциация таксомоторной и прокатной отрасли Казахстана (АТПК)

Перспективы для налогового администрирования

Генеральный директор ТОО "Цифровые налоговые технологии" Алена Герун подчеркивает важность упрощения налогового администрирования для платформенной занятости. Одним из главных решений, по ее мнению, является введение бездекларационных налоговых режимов.

"Чем проще алгоритмы, тем больше интернет-платформ захотят присоединиться к проекту. Мы уже видим это на примере пилотного проекта с Яндекс Такси", – добавляет Герун.

О важности изменений в налоговом администрировании высказался также эксперт по налогам Дмитрий Казанцев.

"Если налоги удерживаются платформами и перечисляются в бюджет, мы получаем прозрачную систему, где все открыто и оплачено. Это создает честную конкуренцию и снимает барьеры для бизнеса. Чтобы это реализовать, нужны смелые решения на уровне правительства", – считает Казанцев.

Эксперт призывает правительство наладить активный диалог с бизнес-сообществом, чтобы разрабатывать действительно работающие механизмы: "Остался год. Очень надеюсь, что правительство будет слушать предложения предпринимателей и экспертов. Тогда мы сможем быстро принимать бюрократически простые решения, которые приведут к значительному росту собираемости налогов", заключил Дмитрий Казанцев.

В заключении отметим, что, по некоторым оценкам, в Казахстане до полутора миллионов человек могут стать участниками платформенной занятости. Это огромный потенциал для обеспечения их социальной защиты и официального статуса налогоплательщиков. При этом в новой версии Налогового кодекса появляется концепция физлиц как исполнителей: с одной стороны, это может упростить процесс для водителей, не регистрирующих ИП. С другой стороны, такая мера может привести к тому, что усилия 36 тысяч водителей, уже зарегистрированных как ИП, окажутся потраченными впустую.

Таким образом, нынешний пилотный проект должен стать основой для долгосрочных изменений в сфере платформенной занятости. Однако для этого необходимы некоторые корректировки, которые помогут сделать систему более удобной, понятной и доступной.