Почему сейчас стоит открыть вклад на 3 месяца: разбираем на примерах с цифрами

Сберегательный депозит считается сегодня одним из самых выгодных инструментов для сохранения и приумножения капитала.

Такой вклад предполагает, что вкладчик не сможет снимать и пополнять депозит до окончания срока, а значит, банк компенсирует эту "неподвижность" средств максимальной ставкой.

По данным Национального банка РК, во II квартале 2025 года инфляция составила 11,8%, а базовая ставка держится на уровне 16,5%. Банки конкурируют за вкладчиков и поднимают ставки.

В сегменте краткосрочных сберегательных вкладов — среднерыночная максимальная ставка в июне составила 18–18,5%, а предложения под 19% годовых (ГЭСВ) — это уже верх рынка.

Поэтому если раньше большинство казахстанцев предпочитали размещать деньги на полгода и более, то сегодня всё больше людей выбирают сберегательный депозит на 3 месяца. Такой срок даёт возможность, во-первых, быстро получить доход и при этом сохранить свободу для дальнейших решений, а во-вторых, зафиксировать одну из самых высоких ставок на рынке.

Рассмотрим 7 преимуществ, которые делают трехмесячный вклад одним из самых разумных финансовых решений в текущих экономических условиях.

1. Гибкость в управлении средствами

Разместив деньги на 3 месяца, вкладчик получает возможность быстро адаптироваться к изменению ставок на рынке. Если через квартал банки предложат еще новые условия, средства можно переразметить по более выгодной ставке.

2. Высокая доходность в сжатые сроки

При размещении 1 500 000 тенге под номинальную ставку 17,64% (ГЭСВ 19%) на 3 месяца вы получите доход около 67 200 тенге. Общая сумма к выплате по итогам срока составит 1 567 200 тенге.

Если вложить 3 000 000 тенге, прибыль составит около 134 500 тенге, а итоговая сумма — 3 134 500 тенге.

При размещении 10 000 000 тенге доход выйдет около 448 000 тенге, а итоговая выплата — 10 448 000 тенге.

3. Минимальные риски инфляции

Экономическая ситуация и уровень инфляции могут меняться. Краткосрочный вклад снижает риск "застрять" на ставке, которая через несколько месяцев может оказаться ниже рыночной.

4. Защита капитала

Вклады до 20 млн тенге застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД), что делает их безопасным инструментом даже в условиях экономической неопределённости.

5. Гибкость в финансовом планировании

Квартальный цикл удобно синхронизировать с выплатами дивидендов, премий или сезонных доходов. Это помогает планировать крупные покупки или инвестиции без долгого ожидания.

6. Подходит для тестирования банка или продукта

Если вы впервые работаете с банком или хотите проверить сервис, трёхмесячный вклад — безопасный способ оценить качество обслуживания, скорость выплат и удобство дистанционного управления.

7. Меньше психологическое давление

Долгосрочные вклады часто вызывают ощущение "замороженных" средств. Три месяца психологически воспринимаются легче, особенно для тех, кто ценит свободу распоряжаться своими деньгами.

Ситуация на рынке

Вклад на 3 месяца сочетает в себе высокую доходность и свободу дальнейших действий. В 2025 году, когда экономическая ситуация и процентные ставки могут быстро меняться, этот инструмент становится особенно востребованным среди казахстанцев, которые ценят и прибыль, и возможность быстро перераспределить свои сбережения.

Сейчас, например, Евразийский банк для новых вкладчиков предлагает по сберегательному вкладу в тенге на 3 месяца самую высокую годовую эффективную ставку вознаграждения — 19% (номинальная ставка вознаграждения 17,64%). Это позволяет клиентам получить максимальный доход за короткий срок и при этом сохранить гибкость в управлении своими финансами.

Партнерский материал