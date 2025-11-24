Казахстанцы массово переходят на новый способ сохранения капитала

В эпоху высокой инфляции и сложной экономической ситуации поиск надежного инструмента для сохранения и приумножения капитала становится ключевой задачей, сообщает Zakon.kz.

Ставки, которые предлагают коммерческие банки, отражают готовность регулятора бороться с ростом цен. На этом фоне финансовая стратегия населения претерпевает радикальные изменения: согласно статистике КФГД, все большее количество граждан РК выбирает депозит как лучший актив для сбережений.

Общий объем депозитов в банках Казахстана побил новый рекорд: 44,7 трлн тенге на конец октября (увеличение за месяц на 2,8%, или на 1,2 трлн тенге). При этом уверенный рост сбережений обеспечивается национальной валютой.

Магнит для ликвидности

Лидером роста вновь стали депозиты в тенге – они выросли на 707,0 млрд тенге (на 2,1% м/м). Этот рост происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой доходности, что делает национальную валюту наиболее привлекательной для вкладчиков.

Депозиты в иностранной валюте, напротив, показали умеренный рост – всего на 524,6 млрд тенге. Этот прирост, кстати, отражает частичное возвращение спроса на валюту после сентябрьского оттока.

Стратегии бизнеса и населения

Рост сбережений носит системный характер, охватывая оба ключевых сегмента рынка.

Население хранит на счетах 24,8 трлн тенге с приростом за месяц на 324,4 млрд тенге (1,3% м/м). Тенговые вклады граждан достигли 20,2 трлн тенге. В годовом выражении это впечатляющий рост на 19,5%, а в месячном – на 1,0% (198,4 млрд тенге).

Объем депозитов небанковских юридических лиц вырос до 19,9 трлн тенге, показав прирост в 907,3 млрд тенге (4,8% м/м). Это лучший месячный прирост с февраля. Основной вклад в этот рост внесли тенговые депозиты, которые увеличились на 508,7 млрд тенге (3,5% м/м) и достигли 15,0 трлн тенге.

Такой приток ликвидности от бизнеса может свидетельствовать о завершении крупных продаж или бюджетных операций, а также о накоплении средств на фоне высокой базовой ставки.

Экономист Руслан Султанов считает, что текущая динамика отражает устойчивость финансового сектора.

"Это отражает устойчивое доверие к нацвалюте и привлекательность ставок в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Рост валютных вкладов умерен и локален, а структура депозитов все больше смещается в сторону долгосрочных накоплений". Руслан Султанов

Игра вдолгую

Структура депозитов подтверждает вывод экономиста.

Долгосрочные депозиты в тенге (другие депозиты) выросли на 868,8 млрд тенге (3,1% м/м), достигнув 28,7 трлн тенге. Это прямой сигнал предпочтения долгосрочных сбережений.

Доля тенговых вкладов продолжает расти, особенно в форме долгосрочных "других депозитов" физических лиц, которые достигли 18,0 трлн тенге (рост на 169,2 млрд тенге, или 0,9% м/м).

При этом переводимые депозиты в тенге, предназначенные для текущих расчетов, снизились на 161,7 млрд тенге (2,4% м/м) и достигли 6,5 трлн тенге, отражая расходование на текущие нужды.

Валютный сегмент также показал сдвиг: переводимые депозиты в иностранной валюте немного оживились до 2,6 трлн тенге (+6,8% м/м), а другие депозиты в валюте выросли до 6,9 трлн тенге (+5,5% м/м), достигнув нового локального пика. Однако эти показатели остаются в тени мощного роста тенгового сектора.

