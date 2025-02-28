Почему забуксовал казахстанский инвест-драйв: разбираемся, стоит ли бить тревогу

2024 год выдался для Казахстана не самым простым в плане прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Нацбанк рапортует о рекордно низком чистом притоке за девять месяцев года – всего 72,9 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Сравниваем с прошлым годом, когда за тот же период пришло 4,6 миллиарда долларов – разница, конечно, впечатляет. Но прежде чем паниковать, давайте разберемся, что к чему.

Инвестиционный шторм или временная турбулентность?

Если копнуть глубже и посмотреть на структуру инвестиций, картина становится чуть более объемной.

Вложения в бизнес. Инвесторы по-прежнему интересуются казахстанскими компаниями, вложив в капитал 1,423 миллиарда долларов. Да, возможно, темпы и не такие бодрые, как хотелось бы, но интерес есть.

Реинвестиции – вот где объяснение. Главная причина падения – резкое сокращение реинвестированных доходов на целых 93,4%, до скромных 446 миллионов долларов. Годом ранее эта цифра была в разы больше – 6,808 миллиарда! Похоже, иностранные компании стали меньше зарабатывать в Казахстане и, соответственно, меньше вкладывать обратно. Именно этот фактор стал ключевым в общем падении.

Почему так вышло? Ищем причины

Снижение ПИИ – это не просто цифры, за этим стоят вполне конкретные причины. Эксперты сходятся во мнении, что главная причина просадки по реинвестициям – завершение гигантского проекта расширения на Тенгизском месторождении (ПБР). Этот мега-проект на 46 миллиардов долларов долгое время был локомотивом инвестиций. Вероятно, окончание этого этапа и обнулило реинвестиции, потянув за собой общий приток ПИИ, считает трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Завершение ПБР – это, конечно, сильный удар по статистике ПИИ в моменте. Но важно понимать, что это разовый фактор. Крупные проекты имеют свойство заканчиваться, и это нормально. Главное сейчас – наращивать инвестиции в других секторах, чтобы компенсировать этот спад". Ергазы Таубаев

Эксперт напоминает, что казахстанская экономика сильно зависит от цен на сырье, а мировые рынки в 2024 году, мягко говоря, лихорадило. Цена на нефть скакала вверх-вниз на фоне напряженной геополитики, все это, конечно, не добавляет инвесторам оптимизма.

"Не исключено, что крупные инвесторы решили вывести побольше дивидендов на фоне общей нестабильности, вместо того, чтобы реинвестировать прибыль в Казахстане". Ергазы Таубаев

Но не все так мрачно – есть и позитив

Несмотря на все эти "минусы", есть и хорошие новости. Казахстан не сидит сложа руки и активно работает над привлечением новых инвестиций. И, надо сказать, кое-какие успехи есть: портфель новых инвестпроектов вырос на 88% – до 15,7 миллиарда долларов! По данным МИДа, мы вырвались в безоговорочные лидеры по новым проектам в регионе Центральной Азии, забрав себе 63% от "общего пирога".

Итог: не спешим с выводами

Падение чистого притока ПИИ в 2024 году – это скорее временная коррекция, связанная с объективными факторами. Да, завершение крупных проектов и нестабильность на рынках сыграли свою роль. Но Казахстан не намерен сдаваться и активно ищет новые точки роста, делая ставку на диверсификацию и привлечение инвестиций в перспективные сектора. Так что рано ставить крест на казахстанском инвест-драйве. Нужно время, чтобы новые проекты заработали в полную силу, и инвестиционная динамика вернулась в положительное русло.

Ранее мы сообщили, что привлечение инвестиций в страну – ключевой вопрос экономической стратегии Казахстана. В этом году будут разработаны дополнительные меры для стимулирования иностранных и отечественных инвестиций, включая набор преференций и гарантий для инвесторов.