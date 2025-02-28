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Финансы

Почему забуксовал казахстанский инвест-драйв: разбираемся, стоит ли бить тревогу

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 09:33 Фото: pixabay
2024 год выдался для Казахстана не самым простым в плане прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Нацбанк рапортует о рекордно низком чистом притоке за девять месяцев года – всего 72,9 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Сравниваем с прошлым годом, когда за тот же период пришло 4,6 миллиарда долларов – разница, конечно, впечатляет. Но прежде чем паниковать, давайте разберемся, что к чему.

Инвестиционный шторм или временная турбулентность?

Если копнуть глубже и посмотреть на структуру инвестиций, картина становится чуть более объемной.

Вложения в бизнес. Инвесторы по-прежнему интересуются казахстанскими компаниями, вложив в капитал 1,423 миллиарда долларов. Да, возможно, темпы и не такие бодрые, как хотелось бы, но интерес есть.

Реинвестиции – вот где объяснение. Главная причина падения – резкое сокращение реинвестированных доходов на целых 93,4%, до скромных 446 миллионов долларов. Годом ранее эта цифра была в разы больше – 6,808 миллиарда! Похоже, иностранные компании стали меньше зарабатывать в Казахстане и, соответственно, меньше вкладывать обратно. Именно этот фактор стал ключевым в общем падении.

Почему так вышло? Ищем причины

Снижение ПИИ – это не просто цифры, за этим стоят вполне конкретные причины. Эксперты сходятся во мнении, что главная причина просадки по реинвестициям – завершение гигантского проекта расширения на Тенгизском месторождении (ПБР). Этот мега-проект на 46 миллиардов долларов долгое время был локомотивом инвестиций. Вероятно, окончание этого этапа и обнулило реинвестиции, потянув за собой общий приток ПИИ, считает трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Завершение ПБР – это, конечно, сильный удар по статистике ПИИ в моменте. Но важно понимать, что это разовый фактор. Крупные проекты имеют свойство заканчиваться, и это нормально. Главное сейчас – наращивать инвестиции в других секторах, чтобы компенсировать этот спад".Ергазы Таубаев

Эксперт напоминает, что казахстанская экономика сильно зависит от цен на сырье, а мировые рынки в 2024 году, мягко говоря, лихорадило. Цена на нефть скакала вверх-вниз на фоне напряженной геополитики, все это, конечно, не добавляет инвесторам оптимизма.

"Не исключено, что крупные инвесторы решили вывести побольше дивидендов на фоне общей нестабильности, вместо того, чтобы реинвестировать прибыль в Казахстане".Ергазы Таубаев

Но не все так мрачно – есть и позитив

Несмотря на все эти "минусы", есть и хорошие новости. Казахстан не сидит сложа руки и активно работает над привлечением новых инвестиций. И, надо сказать, кое-какие успехи есть: портфель новых инвестпроектов вырос на 88% – до 15,7 миллиарда долларов! По данным МИДа, мы вырвались в безоговорочные лидеры по новым проектам в регионе Центральной Азии, забрав себе 63% от "общего пирога".

Итог: не спешим с выводами

Падение чистого притока ПИИ в 2024 году – это скорее временная коррекция, связанная с объективными факторами. Да, завершение крупных проектов и нестабильность на рынках сыграли свою роль. Но Казахстан не намерен сдаваться и активно ищет новые точки роста, делая ставку на диверсификацию и привлечение инвестиций в перспективные сектора. Так что рано ставить крест на казахстанском инвест-драйве. Нужно время, чтобы новые проекты заработали в полную силу, и инвестиционная динамика вернулась в положительное русло.

Ранее мы сообщили, что привлечение инвестиций в страну – ключевой вопрос экономической стратегии Казахстана. В этом году будут разработаны дополнительные меры для стимулирования иностранных и отечественных инвестиций, включая набор преференций и гарантий для инвесторов.

Андрей Валентинов
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