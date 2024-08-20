Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 20 августа

Евро, обмен валют, обменник, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:12 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 20 августа 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,74 тенге, евро – 528,24 тенге, рубля – 5,35 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,2 тенге, продажи – 478,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 528,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 478,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 528 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Читайте также

деньги в руках
Третья часть отправленных денег из Казахстана уходит в Россию
график рост
Инвестиции в основной капитал в Казахстане показывают рост
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Назван средний размер пенсии казахстанцев
Оксана Житникова
Астана Алматы Шымкент 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: