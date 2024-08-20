Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 20 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 20 августа 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,74 тенге, евро – 528,24 тенге, рубля – 5,35 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,2 тенге, продажи – 478,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 528,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 478,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 528 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,27 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Третья часть отправленных денег из Казахстана уходит в Россию Инвестиции в основной капитал в Казахстане показывают рост Назван средний размер пенсии казахстанцев

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