Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 20 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,74 тенге, евро – 528,24 тенге, рубля – 5,35 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,2 тенге, продажи – 478,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 528,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 478,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 528 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.