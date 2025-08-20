#АЭС в Казахстане
Финансы

Тенге укрепился к среде: что поддержало нацвалюту

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Тенге укрепился к доллару США. Какие факторы в большей степени повлияли на динамику курса – в материале Zakon.kz.

По итогам биржевых торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 538,54 тенге за доллар, потеряв 1,30 тенге. При этом, по данным АФК, торговая активность на рынке вновь повысилась: совокупный объем торгов составил 361,6 млн долларов против 147,1 млн на предыдущей сессии.

"Учитывая нейтральный в целом внешний фон, где падение нефтяных котировок могло нивелироваться снижением индекса доллара США, подобная динамика в большей степени объяснялась внутренними факторами". АФК

Таким образом, наиболее существенную поддержку тенге в моменте может оказывать подготовка крупных экспортеров к квартальному налоговому периоду, а также операции по нетто-продажам инвалюты Национальным банком. Дополнительно на стороне нацвалюты выступают высокие ставки по тенговым инструментам и ожидания их длительного сохранения на высоком уровне, а также продажи инвалюты квазигоскомпаниями.

Добавим, что цены на нефть во вторник снизились до 65,8 доллара за баррель (-1,2%) на фоне усилий США по организации переговоров между лидерами Украины и РФ с целью прекращения конфликта, что снижает вероятность ужесточения санкций против российского нефтяного экспорта в краткосрочной перспективе.

Как отметили в АФК, несмотря на неопределенность относительно перспектив перемирия, текущие события дают определенный повод для оптимизма: достижение договоренностей могло бы удешевить глобальную торговлю сырьем. При таком сценарии предложение нефти на мировом рынке может увеличиться, оказывая давление на цену. 

Вместе с тем в среду, 20 августа, фьючерсы на нефть Brent поднялись выше 66 долларов за баррель, частично отыграв падение более чем на 1% в предыдущей сессии согласно данным Trading Economics.

Ранее мы рассказывали, что, по прогнозам МЭА, мировой спрос на нефть вырастет на 680 тыс. баррелей в день (кб/д) в 2025 году, что является самым низким показателем с 2009 года, не считая спада во время пандемии.

Ольга Кудряшова
