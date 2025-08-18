Спокойствие перед бурей: нефтяной рынок на пороге перемен
Важно, что стабилизация нефтяных цен произошла после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшейся 15 августа на Аляске. США не стали усиливать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, что успокоило нефтяных трейдеров.
Однако все это кажущееся спокойствие создает всего лишь обманчивое ощущение постоянства и устойчивости. Если заглянуть глубже, то становится очевидно, что рынок стоит на пороге серьезных перемен. Именно так считает в своем последнем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).
Торговые войны и стагнирующие экономики
Прогноз МЭА показывает, что мировой спрос на нефть вырастет на 680 тыс. баррелей в день (кб/д) в 2025 году, что является самым низким показателем с 2009 года, не считая спада во время пандемии.
За этими цифрами – неоднозначная картина. Дело в том, что экономический рост в ключевых странах, таких как Китай, Индия и Бразилия, оказался слабее, чем ожидалось. Замедление спроса на нефтепродукты в этих странах во многом объясняется угрозой высоких пошлин и эскалацией торговой напряженности со стороны США. Потребление же в странах – членах ОЭСР практически не изменилось, а в Японии и вовсе достигло многолетнего минимума.
Единственным "ярким пятном", по выражению МЭА, остается авиация.
"Активные туристические поездки летом подняли спрос на авиатопливо до исторических максимумов как в США, так и в Европе. Глобальный спрос на авиатопливо, как ожидается, вырастет на 2,1% в этом году, что станет самым высоким показателем среди роста всех нефтепродуктов".Отчет МЭА
Угроза переизбытка
На стороне предложения рынок наблюдает настоящий "возвратный бум". Мировые поставки нефти в июле почти не изменились, но это лишь временное затишье. Решение ОПЕК+ от 3 августа полностью отменить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн б/д к сентябрю означает, что на рынок хлынут дополнительные объемы. В результате МЭА пересмотрело прогноз роста мировых поставок в сторону повышения до 2,5 млн б/д в этом году, что примерно на 30% больше, чем ожидалось в январе.
Этот резкий рост предложения значительно опережает спрос, создавая потенциал для "значительного избытка на рынке", который, по данным МЭА, может составить 2 млн баррелей в сутки и сохранится до 2026 года. Однако, несмотря на значительный вклад ОПЕК+, ключевую роль в росте предложения продолжают играть производители, не входящие в альянс. На их долю придется 1,3 млн б/д роста в 2025 году и 1 млн б/д в 2026 году. Этот рост будет обеспечен главным образом за счет увеличения добычи сжиженного природного газа в США, сырой нефти в Канаде, а также морских проектов в США, Бразилии и Гайане.
К числу таких игроков относится и Казахстан, чьи поставки в июле 2025 года составили 1,79 млн баррелей в день.
Материал по теме
МЭА VS ОПЕК
В то время как МЭА предупреждает о грядущем переизбытке, ОПЕК публикует более оптимистичные прогнозы. Отчеты показывают, что организация повысила свой прогноз роста спроса на этот год, одновременно понизив прогноз роста добычи в странах, не входящих в картель. ОПЕК ожидает, что спрос вырастет на 1,38 млн б/с в 2026 году, что почти вдвое превышает прогноз МЭА. Это расхождение в оценках подчеркивает глубокую неопределенность, царящую на рынке, подчеркивает Financial Times.
Между прочим, в отчете МЭА, на наш взгляд, есть одно противоречие. Глобальные запасы нефти растут пятый месяц подряд, достигнув 46-месячного максимума, и это говорит о том, что рынок успешно справляется с дополнительными объемами. И промышленные запасы в странах ОЭСР – ключевой показатель здоровья рынка – упали до самого низкого за десятилетие уровня в 2,758 млрд баррелей. Все это мало вяжется с пессимизмом прогноза.
Как бы то ни было, отчет МЭА ясно показывает: под видимым спокойствием на нефтяном рынке скрывается сложная и напряженная игра. Вопрос заключается не в том, упадут или вырастут цены на нефть. И даже не в том, когда вернется волатильность? Важнее – по какой причине это произойдет.
Ранее мы сообщили, что в рамках достигнутой 3 августа 2025 года договоренности стран ОПЕК+ Казахстан получил право нарастить добычу нефти в сентябре до 1,55 млн баррелей в сутки.