Спокойствие перед бурей: нефтяной рынок на пороге перемен

На первый взгляд мировой нефтяной рынок кажется удивительно спокойным. Цены на нефть марки Brent стабилизировались на уровне 66 долларов за баррель, фьючерс на баррель WTI торгуется по 62,29 доллара, сообщает Zakon.kz.

Важно, что стабилизация нефтяных цен произошла после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшейся 15 августа на Аляске. США не стали усиливать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, что успокоило нефтяных трейдеров.

Однако все это кажущееся спокойствие создает всего лишь обманчивое ощущение постоянства и устойчивости. Если заглянуть глубже, то становится очевидно, что рынок стоит на пороге серьезных перемен. Именно так считает в своем последнем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

Торговые войны и стагнирующие экономики

Прогноз МЭА показывает, что мировой спрос на нефть вырастет на 680 тыс. баррелей в день (кб/д) в 2025 году, что является самым низким показателем с 2009 года, не считая спада во время пандемии.

За этими цифрами – неоднозначная картина. Дело в том, что экономический рост в ключевых странах, таких как Китай, Индия и Бразилия, оказался слабее, чем ожидалось. Замедление спроса на нефтепродукты в этих странах во многом объясняется угрозой высоких пошлин и эскалацией торговой напряженности со стороны США. Потребление же в странах – членах ОЭСР практически не изменилось, а в Японии и вовсе достигло многолетнего минимума.

Единственным "ярким пятном", по выражению МЭА, остается авиация.

"Активные туристические поездки летом подняли спрос на авиатопливо до исторических максимумов как в США, так и в Европе. Глобальный спрос на авиатопливо, как ожидается, вырастет на 2,1% в этом году, что станет самым высоким показателем среди роста всех нефтепродуктов". Отчет МЭА

Угроза переизбытка

На стороне предложения рынок наблюдает настоящий "возвратный бум". Мировые поставки нефти в июле почти не изменились, но это лишь временное затишье. Решение ОПЕК+ от 3 августа полностью отменить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн б/д к сентябрю означает, что на рынок хлынут дополнительные объемы. В результате МЭА пересмотрело прогноз роста мировых поставок в сторону повышения до 2,5 млн б/д в этом году, что примерно на 30% больше, чем ожидалось в январе.

Этот резкий рост предложения значительно опережает спрос, создавая потенциал для "значительного избытка на рынке", который, по данным МЭА, может составить 2 млн баррелей в сутки и сохранится до 2026 года. Однако, несмотря на значительный вклад ОПЕК+, ключевую роль в росте предложения продолжают играть производители, не входящие в альянс. На их долю придется 1,3 млн б/д роста в 2025 году и 1 млн б/д в 2026 году. Этот рост будет обеспечен главным образом за счет увеличения добычи сжиженного природного газа в США, сырой нефти в Канаде, а также морских проектов в США, Бразилии и Гайане.

К числу таких игроков относится и Казахстан, чьи поставки в июле 2025 года составили 1,79 млн баррелей в день.

МЭА VS ОПЕК

В то время как МЭА предупреждает о грядущем переизбытке, ОПЕК публикует более оптимистичные прогнозы. Отчеты показывают, что организация повысила свой прогноз роста спроса на этот год, одновременно понизив прогноз роста добычи в странах, не входящих в картель. ОПЕК ожидает, что спрос вырастет на 1,38 млн б/с в 2026 году, что почти вдвое превышает прогноз МЭА. Это расхождение в оценках подчеркивает глубокую неопределенность, царящую на рынке, подчеркивает Financial Times.

Между прочим, в отчете МЭА, на наш взгляд, есть одно противоречие. Глобальные запасы нефти растут пятый месяц подряд, достигнув 46-месячного максимума, и это говорит о том, что рынок успешно справляется с дополнительными объемами. И промышленные запасы в странах ОЭСР – ключевой показатель здоровья рынка – упали до самого низкого за десятилетие уровня в 2,758 млрд баррелей. Все это мало вяжется с пессимизмом прогноза.

Как бы то ни было, отчет МЭА ясно показывает: под видимым спокойствием на нефтяном рынке скрывается сложная и напряженная игра. Вопрос заключается не в том, упадут или вырастут цены на нефть. И даже не в том, когда вернется волатильность? Важнее – по какой причине это произойдет.

Ранее мы сообщили, что в рамках достигнутой 3 августа 2025 года договоренности стран ОПЕК+ Казахстан получил право нарастить добычу нефти в сентябре до 1,55 млн баррелей в сутки.