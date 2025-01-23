Долгожданное укрепление тенге: что поддержало курс нацвалюты
По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT показал самое существенное внутридневное снижение за месяц, опустившись до 520,88 тенге за доллар, сразу на 6,19 тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Уточняется, что объем торгов с долларом при этом оставался повышенным, на уровне 259,2 млн долларов.
Укреплению тенге могли способствовать такие факторы как снижение пары USDRUB на фоне подготовки экспортеров РФ к единому дню уплаты налогов, а также операции НБРК по обеспечению дополнительного предложения инвалюты на локальном рынке, включая обязательную продажу 50% экспортной выручки КГС, конвертацию трансфертов из Нацфонда, зеркалирование операций по покупке золота.
Добавим, что в последний раз ниже отметки 520 тенге, доллар опускался в конце декабре. После чего постепенно дорожал, достигая 530 тенге за доллар.
Эксперты АФК ранее прогнозировали, что в феврале курс будет находиться на отметке 527,3 тенге за доллар, а через год составит 552,5 тенге.