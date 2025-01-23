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Финансы

Долгожданное укрепление тенге: что поддержало курс нацвалюты

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
После длительного снижения, курс нацвалюты заметно укрепился по итогам торгов в среду. Какие факторы повлияли на улучшение динамики, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT показал самое существенное внутридневное снижение за месяц, опустившись до 520,88 тенге за доллар, сразу на 6,19 тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Уточняется, что объем торгов с долларом при этом оставался повышенным, на уровне 259,2 млн долларов.

Фото: Национальный банк РК

Укреплению тенге могли способствовать такие факторы как снижение пары USDRUB на фоне подготовки экспортеров РФ к единому дню уплаты налогов, а также операции НБРК по обеспечению дополнительного предложения инвалюты на локальном рынке, включая обязательную продажу 50% экспортной выручки КГС, конвертацию трансфертов из Нацфонда, зеркалирование операций по покупке золота.

Добавим, что в последний раз ниже отметки 520 тенге, доллар опускался в конце декабре. После чего постепенно дорожал, достигая 530 тенге за доллар. 

Эксперты АФК ранее прогнозировали, что в феврале курс будет находиться на отметке 527,3 тенге за доллар, а через год составит 552,5 тенге. 

Ольга Кудряшова
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