Долгожданное укрепление тенге: что поддержало курс нацвалюты

После длительного снижения, курс нацвалюты заметно укрепился по итогам торгов в среду. Какие факторы повлияли на улучшение динамики, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT показал самое существенное внутридневное снижение за месяц, опустившись до 520,88 тенге за доллар, сразу на 6,19 тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Уточняется, что объем торгов с долларом при этом оставался повышенным, на уровне 259,2 млн долларов.

Фото: Национальный банк РК

Укреплению тенге могли способствовать такие факторы как снижение пары USDRUB на фоне подготовки экспортеров РФ к единому дню уплаты налогов, а также операции НБРК по обеспечению дополнительного предложения инвалюты на локальном рынке, включая обязательную продажу 50% экспортной выручки КГС, конвертацию трансфертов из Нацфонда, зеркалирование операций по покупке золота.

Добавим, что в последний раз ниже отметки 520 тенге, доллар опускался в конце декабре. После чего постепенно дорожал, достигая 530 тенге за доллар.

Эксперты АФК ранее прогнозировали, что в феврале курс будет находиться на отметке 527,3 тенге за доллар, а через год составит 552,5 тенге.