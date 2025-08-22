Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,75 тенге, евро – 626,43 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 535 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 621 тенге, продажи – 631 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,6 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 623 тенге, продажи – 628 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,62 тенге, продажи – 6,74 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,5 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623 тенге, продажи – 629 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,63 тенге, продажи – 6,7.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.