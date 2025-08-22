Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 августа

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 22 августа 2025 года (на 11:00).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,75 тенге, евро – 626,43 тенге, рубля – 6,71 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535 тенге, продажи – 543 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 621 тенге, продажи – 631 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,6 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538 тенге, продажи – 540 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 623 тенге, продажи – 628 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,62 тенге, продажи – 6,74 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,5 тенге, продажи – 540 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623 тенге, продажи – 629 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,63 тенге, продажи – 6,7. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

